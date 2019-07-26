Боевики в Сирии за сутки обстреляли провинции Хама и Латакия

Хама, 26 июля. Населенные пункты провинций Хама и Латакия в Сирии подверглись обстрелам со стороны боевиков, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики, действующие на территории Идлибской зоны деэскалации, продолжают нарушать установленный на всей территории Сирии режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки они совершили обстрелы населенных пунктов Хуайз, Калъат-Эль-Мудик провинции Хама и Сараф провинции Латакия.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что спустя год после похищения террористической организацией «Исламское государство»1 (деятельность запрещена в России) и трагической гибели своего сына от рук боевиков, Расмиа Абу Аммар рассказала о произошедших событиях. В интервью ФАН Аммар снова вернулась в те тяжелые дни и поделилась самым страшным воспоминанием.

1 Организация запрещена на территории РФ.