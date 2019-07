Обложка альбома группы Nirvana с автографом Кобейна уйдет с молотка в РФ

Москва, 26 июля. Обложку последнего альбома группы Nirvana — In Utero — с автографом Курта Кобейна выставят на торгах 27 июля в Подмосковье. Стартовая цена слота составляет 340 тыс. рублей, сообщает пресс-служба аукционного дома "Литфонд".

В описании сообщается, что обложка альбома находится под стеклом, на передней части есть автографы участников Nirvana: Курта Кобейна, Криста Новоселича и Дэйва Грола.

В «Литфонде» напомнили, как было выбрано название для легендарного альбома. Изначально Кобейн хотел назвать его I Hate Myself and I Want to Die («Я ненавижу себя и хочу умереть»). Этой фразой он иногда отвечал на вопрос, как у него дела. Однако, опасаясь обвинений в подстрекательстве к суициду, была выбрана фраза из поэмы, написанной супругой Кобейна Кортни Лав. По словам фронтмена группы, название «просто сочеталось с обложкой и здорово звучало».

Аукцион пройдет в рамках хэви-метал-фестиваля Big Gun. С молотка также уйдут гитара с автографами музыкантов The Doors, барабанные палочки участника Scorpions Джеймса Коттака и Ларса Ульриха из Metallica.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что дочь Кобейна Фрэнсис Бин опубликовала cториз-послание к 25-летней годовщине смерти музыканта. Она призвала не бояться говорить с друзьями и родственниками о своих проблемах.

5 апреля 1994 года скончался Курт Кобейн. В конце 1980-х Кобейн организовал группу Nirvana, которая вскоре обрела феноменальный успех — дебютная пластинка Bleach получила статус платиновой, а второй альбом Nevermind был распродан миллионными тиражами по всему миру. К 25-ой годовщине смерти музыканта RT опубликовал фотогаллерею.