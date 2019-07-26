Трамп призвал реформировать ВТО

Вашингтон, 26 июля. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости реформирования Всемирной торговой организации. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента США.

Глава Белого дома поручил управлению торгового представительства США изучить вопрос о возможном реформировании Всемирной торговой организации из-за привилегий, которые предоставляются экономикам развивающихся стран.

«Когда самые богатые экономики претендуют на статус развивающихся стран, они наносят ущерб не только другим развитым странам, но и экономикам, которые действительно требуют особого и дифференцированного режима», — говорится в меморандуме Трампа.

В документе отмечается, что Вашингтон намерен использовать любые законные средства, чтобы добиться от ВТО отмены привилегий для стран, которые получили статус развивающихся. В первую очередь США намерены требовать отмены привилегий, которыми ВТО наделило Китай.

«Необходимость реформирования международных экономических институтов является не просто проблемой для Соединенных Штатов, но и для всех стран, которые участвуют в мировом рынке. Что касается ВТО, то нет надежды на прогресс в решении этой проблемы», — говорится в документе.

Напомним, в марте 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении импортных пошлин на сталь и алюминий. Размер тарифов составил 25% на сталь и 10% на алюминий. Трамп обвинил иностранных производителей в демпинге цен, заявив, что из-за их действий американская промышленность несет убытки. При этом глава Белого дома подчеркнул, что только один Китай производит за месяц столько стали, сколько США за год.