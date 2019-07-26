Сбербанк научит банкоматы узнавать клиентов

Москва, 26 июля. Сбербанк вводит новую функцию, которая позволит банкоматам «узнавать» своих клиентов. Машина будет анализировать действия каждого конкретного клиента во время выполнения операций и формировать «меню» специально под его нужды, сообщает пресс-служба финансовой организации.

К примеру, банкомат будет предлагать в меню именно те пункты, которые чаще всего использует тот или иной держатель карты Сбербанка. Или сразу предлагать ему снять ту сумму денег, которую он чаще всего запрашивает. Более того, банкоматы будут поздравлять клиентов с днем рождения и предлагать ему подарок. Ожидается, что вся сеть устройств Сбербанка будет модернизирована до конца этого года.

Ранее сообщалось, что до конца лета Сбербанк внедрит новую услугу, которая позволит снимать наличные средства по SMS. Такая функция уже появилась у пользователей мобильного приложения. Услуга называется «Любому человеку (перевод). Для выплаты наличными в отделении или банкомате» и отражается в разделе «Платеж или перевод».