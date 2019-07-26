Народного артиста РФ Анатолия Торопова похоронят на Троекуровском кладбище

Москва, 26 июля. Народного артиста России Анатолия Торопова похоронят на Троекуровском кладбище в понедельник.

Прощание с артистом состоится в Щепкинском фоей Малого театра 29 июля в 11.00.

«В этот же день в 13.00 пройдет отпевание покойного в Богоявленском кафедральном соборе. И затем состоятся похороны на Троекуровском кладбище», — приводит РИА Новости слова представителя театра.

Торопов скончался на 92-м году жизни 25 июля.

Актер, окончив высшее театральное училище имени Щепкина, был принят в труппу Малого театра в 1952 году. Торопов сыграл несколько десятков ролей в театре и кино. Он очень любил творчество драматурга Александра Островского и сыграл в спектаклях по пьесам «Пучина», «Лес», «Доходное место», «Волки и овцы» и другим.