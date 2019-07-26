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Экономика

Путин подписал закон об уточнении требования к проекту бюджета ПФР

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Путин подписал закон об уточнении требования к проекту бюджета ПФР

Москва, 26 июля. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уточнении требований к проекту бюджета Пенсионного фонда РФ и отчету о его исполнении. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в составе проекта бюджета ПФР должны содержаться показатели средств пенсионных накоплений, обособленный учет которых ведется в соответствии с законодательством РФ, на начало и конец очередного финансового года.

Законопроект предполагает также совершенствование норм государственного и муниципального финансового контроля. В частности, у правительства появятся полномочия по утверждению стандартов внутреннего финансового контроля. Министерство финансов получит полномочия по установлению федеральных стандартов внутреннего финансового аудита. 

Отметим, 1 мая ПФР и региональные органы соцзащиты населения произвели перерасчет социальных доплат к страховым пенсиям неработающих граждан. В соответствии с законом, подписанным президентом Владимиром Путиным 1 апреля, с 1 января 2019 года доходы неработающих пенсионеров, включающие в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры господдержки, сначала должны доводиться социальной доплатой до величины прожиточного минимума пенсионеров в регионе, а затем повышаться на суммы проведенных индексаций.

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