США ввели новые санкции против Кубы за «эксплуатацию медиков»

Вашингтон, 26 июля. Власти США ввели визовые ограничения против ряда кубинских чиновников. Об этом в пятницу заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

Поводом для подобного шага стала эксплуатация работающих за рубежом кубинских медиков. Помпео полагает, что Гавана заставляет их перерабатывать, продвигать кубинскую пропаганду и селит в небезопасных районах.

«Правительство Кубы занимается эксплуатацией и принуждением к труду, зарабатывая деньги на своих гражданах, участвующих в программе медицинских миссий за рубежом​​​. Госдепартамент наложил визовые ограничения на некоторых кубинских официальных лиц», — отметил госсекретарь.

Напомним, что американские санкции против Кубы действуют с 1960 года, а с 1962 года они были ужесточены до полного эмбарго. Вашингтон утверждает, что готов снять санкции в случае демократизации и уважения прав человека на Кубе, а также при условии, что Остров Свободы прекратит военное сотрудничество с другими странами.

В апреле 2009 года в отношениях между двумя странами наметилась незначительное потепление, когда бывший президент США Барак Обама подписал указ о небольшом смягчении санкций. Эти послабления, в частности, разрешали американцам, имеющим родственников на Кубе, посещать остров каждый год (раньше было разрешено совершать визит не чаще, чем раз в три года). Им также было разрешено тратить на Кубе не больше 179 долларов в день. Однако впоследствии Обама подписал указ о продолжении экономической блокады. Более того, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отменить те немногие указы своего предшественника, которые были направлены на улучшение отношений с Кубой.