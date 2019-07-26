В Минобороны РФ рассказали о пуске межконтинентальной ракеты «Тополь»

Астрахань, 26 июля. Боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения осуществил успешный учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» в Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

По данным ведомства, учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» был осуществлен с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Пуск осуществлялся с подвижного грунтового ракетного комплекса.

«Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь», — говорится в сообщении​​​.

В ведомстве также добавили, что ракета успешно поразила учебную цель, которая располагалась на полигоне военном полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане.