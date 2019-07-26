Рослезхозу поручили нарастить силы для борьбы с лесными пожарами в Сибири

Москва, 26 июля. Федеральный штаб по тушению поручил лесным ведомствам Иркутской области и Красноярского края быстро нарастить силы для ликвидации лесных пожаров, сообщает пресс-служба Рослесхоза.

«Федеральный штаб поручил региональным лесным ведомствам Красноярского края и Иркутской области обеспечить оперативное наращивание сил и средств на ликвидацию лесных пожаров», — говорится в сообщении ведомства.

В Рослесхозе уточнили, что, по данным на 26 июля, в Красноярском крае тушат 30 пожаров на землях лесного фонда на площади 23 410 га. На территории Иркутской области ведутся активные работы по тушению 77 пожаров на площади 135 470 га. В Якутии — 27 пожаров на территории в 871 га.

За прошедшие сутки удалось ликвидировать 33 лесных пожара, чья площадь составила 3 217 га.

Согласно последним данным, режим ЧС введен в четырех субъектах РФ: на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии и в одним районе Якутии.