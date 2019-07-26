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Чурикова назвала причину своего падения со сцены

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Чурикова назвала причину своего падения со сценыМосква, 26 июля. Российская актриса театра и кино Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева» в столичном театре «Русская песня» из-за плохого зрения. Об этом рассказала сама артистка.

«Я упала из-за того, что зрение стало подводить. Иногда перед глазами как пленочка», — сказала Чурикова в беседе с KP.Ru.

Актриса не исключила, что ей придется сделать операцию на глаза.

Знаменитость также рассказала о своем здоровье после падения. По ее словам, с ней все нормально. Она обратила внимание, что у нее нет переломов, а только ушибы, которые «вылечиваются».

«Я сама, когда упала, думала, что что-то опасное. Но мои косточки выдержали. Сейчас я в больнице лечусь. Врачи ко мне очень внимательны», — добавила 75-летняя артистка.

В середине июля стало известно, что Чурикова внезапно упала со сцены. Ее коллега Екатерина Васильева уточнила, что актриса оступилась из-за того, что ее слепил направленный в лицо софит. Супруг Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов подтвердил травму жены. Народную артистку в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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Источник: KP.Ru
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