Петербург воплощает нацпроект «Экология». ФАН-ТВ

26 июля, в разгар туристического сезона в городе на Неве открылись ежегодная акция «Я — вода», фотовыставка «Вода России» и экологический марафон «от Онеги до Ладоги». Эти мероприятия можно по праву считать просветительскими.

«Эта акция направлена на то, чтобы люди бережно относились к водным ресурсам. Крайне важно через такие мероприятия доносить всю ту ценность водных ресурсов, которые у нас есть», — подчеркивает советник руководителя Федерального агентства водных ресурсов Илья Расбаш

Около 200 волонтеров собрались на берегу Ладожского озера, чтобы собрать весь мусор, который поленились увезти отдыхающие. Добровольцы рассказали, что многие из посетителей пляжа, завидев людей с мусорными пакетами, решили присоединиться и помочь с уборкой. В эко-марафоне приняли участие волонтеры аффилированных компаний и лидеры добровольческого сообщества Санкт-Петербурга. Совместными усилиями они собрали более 600 мешков мусора.

В этот же день в парке 300-летия Петербурга открылась ежегодная акция «Я – вода 2019». Интереснее всего это мероприятие для маленьких посетителей. Для них провели интерактивные и образовательные семинары с научными водными экспериментами, где наглядно показали окислительные и засоряющие воду процессы.