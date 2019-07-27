Сирия, 27 июля. Боевики несут потери в Хаме, в Ираке задержан организатор нападения на турецких дипломатов. Полевой командир «Южного фронта» ССА убит в Даръа неизвестными. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВКС РФ: атаковали опорные пункты «Исламской партии Туркестана»¹ в Идлибе.

ВВС Сирии: атаковали расположения радикалов на юге Идлиба и на северо-западном фронте в Хаме, в Латакии обстреливают укрытия радикалов.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбивают атаки боевиков «Фатах аль-Мубин» в Хаме, обмениваются ударами с радикалами в Хаме и Алеппо, в Дейр-эз-Зоре задержали несколько человек подозреваемых в связи с ИГИЛ1.

«Сирийская свободная армия» (ССА): подозревается в убийстве бывшего полевого командира «Южного фронта» в Даръа и похищении семи мирных жителей в Алеппо.

«Исламское государство1»: взяло на себя ответственно за нападения не курдские блокпосты и патрули в Дейр-эз-Зоре и Хасаке.

«Фатах аль-Мубин»: заявила об уничтожении пулеметной установки САА на северо-западе Хамы.

Курды: потеряли несколько человек в результате нападений неизвестных боевиков в Дейр-эз-Зоре, проводят рейды в Хасаке, изымая при обыске личное оружие у арабского населения.

ВС Турции: нейтрализовали предполагаемого организатора расстрела турецких дипломатов в Эрбиле на севере Ирака.

Международная коалиция: задержали в Хасаке боевика ИГИЛ1 в ходе рейда, поддерживает SDF при рейдах в Хасаке.

Провинция Латакия

Отряды Сирийской Арабской Армии (САА) открыли огонь из артиллерии, направив его на укрытия радикалов альянса «Тахрир аш-Шам» и их союзников «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в РФ террористическая организация). Обстрел ведется в окрестностях поселка Сардана, расположенного к западу от ключевого города провинции Кабана, как сообщил местный источник в сети Twitter (@alahmed_nasser). Данные о потерях радикалов в результате атаки САА пока уточняются.

Провинция Алеппо

Новостное агентство SANA сообщило, что в районах Алеппо Изран и Джубуль проведены работы инженерных подразделения сирийской арабской армии (СА) по ликвидации боеприпасов и мин, оставленных боевиками.

Как передал канал Step News Agency, на юге Алеппо ВВС Сирии нанесли удар по расположениям «умеренной оппозиции» у поселка Аль-Баркум, Аль-Бавабия и у исследовательского института ИКАРДА.

Отряд Сирийской САА обстрелял укрытия радикалов в районе поселка Аль-Эйс на юге Алеппо, о чем сообщает новостной портал Masar Press Net.

Курдский новостной канал (@PYD_Rojava) в сети Twitter, сообщил, что боевики протурецких группировок из альянса ССА похитили на севере провинции семь мирных жителей деревень Марвания и Анкла и одного врача из города Африн. От семьи врача боевики уже потребовали выкуп в размере трех тысяч долларов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Отряд САА арестовал несколько человек в поселке Аль-Ашара после обыска в их домах по подозрению в пособничестве «спящим ячейкам» ИГИЛ, как передал новостной портал Deir Ezzor 24.

Подконтрольное боевикам ИГИЛ информационное агентство «Амак» разместило заявление, в котором радикалы берут на себя ответственность за нападения на курдские патрули в Хасаке и за нападение на бойца SDF в городе Шхиль.

Местный источник (@Sarmad_AlJilane) передал, что командир иранского ополчения Корпуса стражей исламской революции прибыл в город Абу-Кемаль и встретился с руководителями военной полиции, призвав к подготовке к возможным столкновениям с военнослужащими США и международной коалиции в провинции.

В поселке Абу-Хашаб курдский патруль «Демократических сил Сирии» (SDF) арестовал двух боевиков «Исламского государства», о чем сообщил новостной канал Deir Ezzor 24.

Провинция Даръа

В четверг в своем автомобиле был расстрелян бывший полевой командир «Сирийской свободной армии» (ССА), как передал портал Al Masdar. Военный источник передал, что, неизвестные лица открыли огонь по автомобилю командира Фираса Аль-Масаламе, когда он ехал на северо-запад от столицы провинции Даръа в поселке Ядуд. Нападавшие скрылись с места преступления после убийства; они предположительно являются членами «спящей ячейки» ССА, которые не поддерживают решение о прекращении огня. Масаламе был бывшим командиром отрядов «Южного фронта» - одной из фракций ССА, действующей в Даръа до 2018 года, когда правительственная сирийская армия путем дипломатических усилий без боя вернула контроль над провинцией.

Провинция Идлиб

Сирийские ВВС нанесли точечные удары по позициям и складам боевиков в районе долины Аль-Габ, в районе поселка Серакиб и на горных склонах высоты Тал-Сахер как передал портал Al Masdar.

Днем ВВС Сирии атаковали позиции и склады боеприпасов радикалов на подступах к городу Маарет ан-Нуман на юге провинции Идлиб, как передал новостной портал Masar Press Net. Два вылета военной авиации сирийской армии были совершены в район поселка Маар-Ширин, где самолеты нанесли точечные удары по расположениям исламистов.

Согласно данным Организации Объединенной Нации, более трехсот тысяч человек покинули места боевых действий в зоне «Большого Идлиба» через гуманитарные «коридоры» на время проведения там операции против радикальных бандформирований, как передает новостной портал Orient News.

Провинция Хама

ВВС Сирии продолжили наносить удары по укрытиям джихадистов районе города Кафр-Зета, Аль-Сармания, Тель-Маллах и у деревни Лахая, передает новостной портал Baladi News. Сведения о потерях боевиков уточняются. Местный источник в сети Twitter Bosni 94 передал, что ВВС Сирии совместно с ВКС РФ сумели разрушить к западу от города Аль-Латамина сеть туннелей боевиков у деревни Закят, через которые они перемещались за позиции сирийской армии и совершали нападения с тыла.

«Фатах аль-Мубин» заявила об уничтожении пулемета САА в результате ракетной атаки у лагеря Джурин на западе провинции, как передает новостной портал Baladi News. Сведений о потерях в рядах сирийских военнослужащих не поступало.

Днем ВКС РФ атаковали опорные пункты радикалов у поселка Аль-Джубейн, Мурек и Кафр-Зета, как передает новостной портал Step News Agency. Новостное агентство Al Masdar сообщило, что боевики отступают к турецкому наблюдательному пункту у поселка Шир-Магар. В прошлом месяце САА была вынуждена несколько раз вести боевые действия у турецких пунктов. Турецкие военнослужащие реагировали ответным огнем, если снаряды падали поблизости от их пунктов и обвиняли сирийцев в якобы намеренном обстреле, что усложняет для САА боевые действия в этом районе.

Провинция Хасака

Турецкое новостное агентство Turkey Breaking передало, что курдские отряды провели рейды в 47 деревнях и перекрыли транспортное сообщение в городе Аш-Шаддади и шоссе Дир-аль-Ясур. Курдские отряды сопровождают военнослужащие международной коалиции и тяжелая военная техника. Военные самолеты коалиции также совершили несколько вылетов в районы, где проходили рейды SDF. Агентство также подчеркивает, что у жителей при обысках во время рейдов изымалось все личное оружие.

На дороге, связывающей провинции Дейр-эз-Зор и Хасака был убит бывший полевой командир одного из арабских формирования в составе «Демократических сил Сирии» Ясир Аль-Дахла. Ранее курдское командование сняло его с должности. Автомобиль Аль-Дахлы был обстрелян из автоматов неизвестными, когда бывший командир возвращался из Хасаки, как сообщает новостной портал Orient News.

Неизвестные лица обстреляли военный патруль курдской милиции «Асайиш» рядом с поселком Ад-Дашиша, как передало информационное агентство Step News Agency. В южной части провинции военнослужащие международной коалиции задержали Аммара Хану аль-Матури. Аль-Матури является одним из лидеров «Исламского государства» и координировал «спящие ячейки» в Дейр-эз-Зоре, Ракке и Хасаке, как передает новостной канал Euphrates Post.

Ирак

Министерство обороны Турции выпустило заявление о поимке организатора нападения на турецких дипломатов в городе Эрбиль. Террорист «Рабочей партии Курдистана» Эрдоган Унал по прозвищу «Доган Норхан» был нейтрализован в ходе операции разведслужб и турецких военнослужащих, как сообщает новостное агентство Anadoly Agency. Террориста захватили 24 июля в районе горных склонов хребта Кандиль на северо-западе Ирака. Напомним, нападение в Эрбиле произошло 17 июля. Трое вооруженных боевиков открыли огонь по посетителям ресторана. В этот момент в нем находились сотрудники турецкого консульства, которые были направлены с дипломатической миссией в Ирак. Министерство иностранных дел Турции подтвердило гибель одного из сотрудников дипмиссии.

1 Организация запрещена на территории РФ.