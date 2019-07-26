WhatsApp тестирует новые функции

Москва, 26 июля. Популярный мессенджер WhatsApp начал тестировать новые функции, которые будут доступны на операционной системе iOS. Прежде всего речь идет оптимизации работы чатов.

После обновления 2.19.80.16 в чатах появятся закрепленные предупреждения о проблемах с получением сообщений. Чтобы устранить неполадки достаточно будет обновить приложение в уведомлениях.

Еще одной новой функцией станет быстрое редактирование мультимедийных файлов, она появится как на iOS, так и на Android. Редактирование позволит изменять отправленные или полученные мультимедийные файлы.

Кроме того, в WhatsApp должен появиться предварительный просмотр голосовых сообщений в push-уведомлениях. Как сообщает портал WABetaInfo, разработчики WhatsApp также могут позволить пользователям, используя один аккаунт, общаться с разных устройств, независимо от телефона.

Ранее сообщалось, что в июне пользователи сообщили о массовом сбое в работе мессенджера. На проблемы в работе WhatsApp пожаловались свыше 580 человек.