Спецпредставитель США по Украине посетил зону боевых действий в Донбассе

Москва, 26 июля. Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер посетил зону боевых действий в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба штаба так называемой «операции объединенных сил» в Донбассе.

25 июля Курт Волкер прибыл в Киев вместе с постоянным представителем США при Евросоюзе Гордоном Сондландом и временно поверенным в делах США на Украине Уильямом Тейлором. 26 июля они провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой обсудили ситуацию в Донбассе. После этого Волкер и Тейлор отправились в зону боевых действий в Донбассе.

«Во время визита господин Волкер и временно поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор встретился с командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Сырским. Также делегация США посетила КПВВ «Станица Луганская» и пообщалась с местными жителями», — говорится в сообщении.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти объявили о начале военной операции против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 13 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения. Кроме того, в ходе боевых действий в Донбассе погибли 3,5 тысячи мирных жителей, еще девять тысяч получили ранения.