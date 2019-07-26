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Аниту Цой увезли на скорой с фестиваля «Жара»

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Аниту Цой увезли на скорой с фестиваля «Жара»

Баку, 26 июля. Анита Цой получила травму ноги на фестивале «Жара» в Баку: певицу увезли на скорой.

Как сообщает информагентство Super.ru, во время концерта Григория Лепса к VIP-ложе подъехала карета скорой помощи. Из зала на носилках вывезли Аниту Цой с перевязанной ногой. В машине скорой ее увезли в больницу.

Информацию о происшествии Федеральному агентству новостей подтвердила директор певицы Анна. По ее словам, Анита действительно получила травму в Баку. Подробности происшествия директор обещала раскрыть позднее.

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Источник: Super.ru
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