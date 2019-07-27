Сенаторы призвали полицию применить к митингующим провокаторам все законные средства

Москва, 26 июля. Член Совета Федерации Ольга Тимофеева призвала сотрудников правоохранительных органов адекватно отвечать на провокации оппозиции, которая намерена в субботу провести в Москве незаконный митинг. Об этом сенатор заявила в беседе с Федеральным агентством новостей.

Как отметила Тимофеева, сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированного митинга должны действовать по закону, применяя доступные методы диалога.

«Для проведения подобных митингов обязательно нужна сакральная жертва. То есть оппозиция будет раскручивать эту тему обязательно. Если они работают по украинскому сценарию, по этому лекалу, выстраивают именно эту линию, то они будут провоцировать органы правопорядка. <…> И если они (оппозиция. — Прим. ФАН) будут применять силу, должен быть адекватный ответ со стороны правоохранительных органов. Не хамский и грубый, а именно выдержанный в соответствии с законом», — пояснила Ольга Леонидовна.

Сенатор выразила опасения по поводу истерии со стороны западных СМИ. Западная пресса, которая будет освещать незаконный митинг в Москве, обязательно воспользуется ситуацией для осуществления провокаций.

Так называемые «независимые кандидаты» намерены провести в центре Москвы в субботу незаконный митинг. Получившие отказ в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы оппозиционеры в социальных сетях призывают своих сторонников выйти на улицы российской столицы.

Подчеркнем, что некоторые оппозиционеры, в числе которых юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь и лидер «Партии перемен» Дмитрий Гудков, получили отказ в регистрации в качестве кандидата в депутаты МГД из-за большого количества недействительных подписей. Так, например, у Соболь процент брака в подписных листах составил почти 15, при этом по закону допустим показатель в 10%.

В середине июля Мосгоризбирком и окружные избирательные комиссии отказали ряду оппозиционеров из-за значительного числа недействительных подписей в подписных листах. В ответ либеральная общественность устроила незаконные акции. Соратники скандального блогера Алексея Навального, которые как раз и организовали несанкционированный митинг, провоцировали сотрудников полиции, которые обеспечивали безопасность граждан. Правоохранители в отличие от зазнавшейся оппозиции действовали аккуратно и гуманно.

Ранее в пятницу полиция вручила представителям оппозиции письменные предупреждения о недопустимости проведения несогласованного митинга в Москве 27 июля.

Сотрудники полиции будут следить за порядком и обеспечивать безопасность россиян от провокаций, без которых, судя по всему, оппозиция обойтись не сможет. Правоохранители должны жестко пресекать правонарушения в центре российской столицы, а также обязаны исполнять свой долг и защищать в рамках закона город от различных фриков и провокаторов.