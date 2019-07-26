МИД РФ сожалеет о новом всплеске шпиономании в Австрии

Москва, 26 июля. Министерство иностранных дел РФ с сожалением констатировало новый всплеск шпиономании в Австрии. Так внешнеполитическое ведомство прокомментировало решение МВД Австрии объявить в международный розыск россиянина Игоря Зайцева, который подозревается в работе на ГРУ.

«Весьма сожалеем, что находятся желающие реанимировать вброшенный в ноябре прошлого года «острый сюжет» о русских шпионах в Альпийской республике, который мы с австрийскими партнерами, в нашем понимании, закрыли», — пояснили ТАСС в МИД РФ.

Российские дипломаты подчеркнули, что обвинения в очередной раз выдвигаются с классической уже формулировкой highly likely («велика вероятность»). По словам сотрудников министерства, обычно подобные вбросы не преследуют цель организовать серьезный разговор по существу, поэтому комментировать их в Москве не видят смысла.

Напомним, что накануне власти Австрии объявили в розыск 65-летнего россиянина Игоря Зайцева, который подозревается в работе на ГРУ. Вена полагает, что он завербовал военнослужащего, которые на протяжении 20 лет собирал разведданные в пользу Москвы.

Примечательно, что это уже не первый шпионский скандал. В ноябре 2018 года австрийские правоохранители задержали экс-полковника Вооруженных сил Австрии по подозрению в разведывательной деятельности в пользу России. Подозреваемый опроверг все обвинения, отметив, что он не разглашал государственную тайну, а также не имел доступа к секретным данным. В настоящее время австрийский экс-полковник находится под стражей.