Сирия, 26 июля. В Латакии САА обстреливает боевиков, серия курдских рейдов в Хасаке. В Дейр-эз-Зоре арестовано несколько человек, подозреваемых в пособничестве ИГИЛ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: продолжают серию боевых вылетов в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Латакии обстреливают укрытия радикалов, в Дейр-эз-Зоре задержали несколько человек, подозреваемых в связи с ИГИЛ.

«Исламское государство1»: взяло на себя ответственность за нападения не курдские блокпосты и патрули в Дейр-эз-Зоре и Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: лишились нескольких туннелей и огневых точек на северо-западе Хамы.

Курды: проводят рейды в Хасаке, забирая при обыске личное оружие у арабского населения.

Международная коалиция: поддерживает SDF при рейдах в Хасаке.

Провинция Латакия

Отряды Сирийской Арабской Армии открыли огонь из артиллерии, направив его на укрытия радикалов альянса «Тахрир аш-Шам» и их союзников «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ как террористическая группировка). Обстрел ведется в окрестностях поселка Сардана, расположенного к западу от ключевого города провинции Кабана, как сообщил местный источник в сети Twitter (@alahmed_nasser). Данные о потерях радикалов в результате атаки САА пока уточняются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Отряд САА арестовал несколько человек в поселке Аль-Ашара после обыска в их домах по подозрению в пособничестве «спящим ячейкам» ИГИЛ, как передал новостной портал Deir Ezzor 24. За последние месяцы возросло количество нападений боевиков на востоке провинции, который оккупирован курдскими формированиями «Демократических сил Сирии» (SDF), но так как курды не справляются со сдерживанием радикалов на своей территории, боевики спокойно переходят в зоны контроля правительственных сил, где устраивают засады на конвои САА.

Подконтрольное боевикам ИГИЛ информационное агентство «Амак» разместило заявление, в котором террористы берут на себя ответственность за нападения на курдские патрули в Дейр-эз-Зоре и Хасаке.

Местный источник (@Sarmad_AlJilane) передал, что командир иранского ополчения Корпуса стражей исламской революции прибыл в город Абу-Кемаль и встретился с руководителями военной полиции, призвав к подготовке к возможным столкновениям с военнослужащими США и международной коалиции в провинции.

Провинция Хама

ВВС Сирии продолжают наносить удары по укрытиям джихадистов в районе города Кафр-Зета и у деревни Лахая, передает новостной портал Baladi News. Сведения о потерях боевиков уточняются. Местный источник в сети Twitter Bosni 94 передал, что ВВС Сирии в ходе боевых вылетов к позициям радикалов сумели разрушить к западу от города Аль-Латамина сеть туннелей боевиков у деревни Закят, через которые они перемещались за позиции сирийской армии и совершали нападения с тыла.

Провинция Хасака

Турецкое новостное агентство Turkey Breaking сообщило, что курдские отряды провели рейды в 47 деревнях и перекрыли транспортное сообщение в городе Аш-Шаддади и шоссе Дир-аль-Ясур. Курдские отряды сопровождают военнослужащие международной коалиции и тяжелая военная техника. Военные самолеты коалиции также совершили несколько вылетов в районы, где проходили рейды SDF. Агентство также подчеркивает, что у жителей при обысках во время рейдов изымалось все личное оружие, под предлогом поиски «спящих ячеек» ИГИЛ, чтобы снизить риски вооруженного восстания местного сирийского населения. Напомним, что в мае в провинции прошел ряд забастовок местного населения, не довольного политикой SDF и вызванным ей топливным кризисом.

1 Организация запрещена на территории РФ.