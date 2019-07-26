Школьники не дали Зеленскому поспать в самолете по пути в Одессу

Киев, 26 июля. Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался билетом эконом-класса для полета из Киева в Одессу, передает одесское издание «Думская».

Один из попутчиков украинского президента сообщил, что глава государства «летел эконом-классом, ничего необычного не происходило, как будто его и не было на борту».

Отдохнуть Зеленскому в самолете не дали. Этим рейсов в Одессу возвращались школьники, которые захотели сфотографироваться с президентом. Учитель младших классов Саида Роговская рассказала, что сидящий рядом с ним глава офиса президента Андрей Богдан просил дать тому поспать, но дети настояли.

«Владимира Александровича разбудили. Он отнесся к этому с пониманием, и мы сфотографировались», — рассказала учительница.

Зеленский прилетел в Одессу ради участия в телешоу «Лига смеха» (программа, организованная студией «95-й квартал» по примеру КВН). Как сообщает издание, Зеленский занял место в первом ряду, зрителей просили пройти через металлоискатели, «отбирали даже пластиковые бутылки и стаканчики».

«В зале присутствует наш бывший. Ведите себя вызывающе, чтобы ему было завидно», — начал шоу ведущий Евгений Кошевой.

Отметим, спустя несколько дней после инаугурации Зеленский появился в эфире телешоу «Лига смеха», передавала «Газета.ру». Глава государства под восторженные выкрики зрителей и бурные аплодисменты вышел на сцену и станцевал с участниками телешоу. После этого Зеленский поприветствовал собравшихся и вышел в зал к зрителям.

Перед избранием главой государства Владимир Зеленский был известен жителям Украины и России по игре в КВН в составе команды «95-й квартал». Позже он стал совладельцем и участником творческой студии «Квартал 95» – Зеленский выступал в ней в качестве режиссера-постановщика, актера, продюсера и ведущего.