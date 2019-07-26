Джонсон подготовил неприятный сюрприз «правительственному» коту Ларри

Лондон, 26 июля. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет завести собаку в своей новой резиденции на Даунинг-стрит, чтобы четвероногий питомец «составил ему компанию». Об этом глава правительства рассказал вскоре после своего избрания.

Окончательное решение по данному вопросу пока еще не принято, однако если Джонсон все же решится завести собаку, это может стать неприятным сюрпризом для «правительственного» кота Ларри, который проживает на Даунинг-стрит с 2011 года.

Его поселил в резиденции бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. До Ларри постоянным жителем Даунинг-стрит считался кот Хамфри. Последний покинул апартаменты в 1997 году, вскоре после того, как в резиденцию въехал Тони Блэр, пишет газета Daily Mirror.

Напомним, что бывший мэр Лондона и глава МИД Борис Джонсон недавно был избран лидером Консервативной партии. После официальной аудиенции у королевы было объявлено о его официальном назначении на пост премьер-министра Великобритании. Новый глава правительства первым делом пообещал обеспечить выход Великобритании из состава ЕС до 31 октября 2019 года.

Эксперты полагают, что приход евроскептика Джонсона к власти может привести к развалу страны. Шотландия уже заявила о намерении провести референдум о выходе из состава Соединенного Королевства, поскольку считает, что подготовленное британским правительством соглашение по Brexit нанесет удар по шотландской экономике.