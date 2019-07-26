Пушилин объявил 14 мая Днем конституции ДНР

Донецк, 26 июля. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ об установлении 14 мая Дня конституции ДНР. Соответствующий документ опубликован на сайте главы республики.

«Установить в Донецкой Народной Республике памятную дату — 14 мая — День конституции ДНР», — говорится в указе.

Глава ДНР в своем указе подчеркнул особое значение конституции в становлении и развитии республики.

Напомним, в 2014 году в Донецкой Народной Республике и на территориях, подконтрольных киевским силовикам, прошел референдум по вопросу самоопределения ДНР. «За» самоопределение ДНР проголосовали 89,7% участников референдума. В мае власти республики объявили о независимости ДНР.