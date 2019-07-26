СК проводит обыски в офисе «ФБК»

Москва, 26 июля. Сотрудники Следственного комитета РФ в пятницу вечером пришли с обысками в офис так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», сообщил директор «ФБК» Иван Жданов.

Соратник скандального блогера Алексея Навального разметил в своем микроблоге Twitter фото, судя по всему, с камеры видеонаблюдения.

«В «ФБК»пришел Следственный комитет», — написал Жданов.

В конце прошлого года хакеры раскрыли схему финансирования ФБК. Как оказалось, никаких значительных пожертвований от «простых россиян», как об этом зачастую заявляет Навальный, нет, в то время как большая часть средств поступает на счет блогера от сотрудников самого «фонда». Очевидно, таким образом ФБК могут легализовывать деньги, которые они получают от иностранных источников, с тем чтобы не попасть под определение «иностранного агента» и скрыть от своих единомышленников этот постыдный статус.

В мае Леонида Волкова — правую руку Навального — уличили в организации мошеннической финансовой пирамиды. Как сообщил политолог Олег Матвейчев, Навальный и его соратник сознательно шли на обман простых россиян и просили их скинуться деньгами на то, что никогда не будет выполнено.