Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

СК проводит обыски в офисе «ФБК»

33
0 Оставить комментарий

СК проводит обыски в офисе «ФБК»

Москва, 26 июля. Сотрудники Следственного комитета РФ в пятницу вечером пришли с обысками в офис так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», сообщил директор «ФБК» Иван Жданов.

Соратник скандального блогера Алексея Навального разметил в своем микроблоге Twitter фото, судя по всему, с камеры видеонаблюдения.

«В «ФБК»пришел Следственный комитет», — написал Жданов.

В конце прошлого года хакеры раскрыли схему финансирования ФБК. Как оказалось, никаких значительных пожертвований от «простых россиян», как об этом зачастую заявляет Навальный, нет, в то время как большая часть средств поступает на счет блогера от сотрудников самого «фонда». Очевидно, таким образом ФБК могут легализовывать деньги, которые они получают от иностранных источников, с тем чтобы не попасть под определение «иностранного агента» и скрыть от своих единомышленников этот постыдный статус.

В мае Леонида Волкова — правую руку Навального — уличили в организации мошеннической финансовой пирамиды. Как сообщил политолог Олег Матвейчев, Навальный и его соратник сознательно шли на обман простых россиян и просили их скинуться деньгами на то, что никогда не будет выполнено.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров