Собчак и Виторган устроили перепалку в соцсетях

Москва, 26 июля. Телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган устроили перепалку в соцсетях: бывшие супруги оставили друг для друга язвительные комментарии в Instagram.

Виторган опубликовал на своей странице фотографию дочери Полины и трогательно поздравил ее с 23-летием. Актер пожелал счастья своей «гордости и радости», в шутку призвав дочь «не бесить папу», пишет «Газета.ру».

К поздравлениям присоединилась и бывшая супруга.

«Тебя все мы бесим, это нормально, а Полина просто красавицей стала», — написала Собчак.

Виторган не оставил язвительный комментарий Собчак без ответа.

«Мы? Откуда это желание говорить не от своего имени? При мне такого не было», — подчеркнул артист.

Поклонники Виторгана выразили недоумение тем фактом, что Собчак отметилась в комментарии к фото первой дочери актера.

«@xenia_sobchak вот вроде умная женщина, ну зачем? Хоть и со скобочками», — отметила пользователь под ником irina__moskvitina.

«И действительно… зачем, здесь ее комментарий?» — спрашивает lasriian.

«Комментарии Собчак тут вообще ни к чему», — отвечает genjapima79.

Отметим, бывшим супругам по большому счету делить нечего: они относительно спокойно оформили развод, поделили опеку над сыном Платоном. В марте они официально заявили, что «давно живут отдельно и каждый своей жизнью», передавал RT.



На данный момент оба находятся в отношениях. Собчак уже не скрывает романтическую связь с режиссером Константином Богомоловым. Виторган пока не афиширует роман с коллегой Нино Нинидзе. Виторган и Нинидзе вместе играют в спектакле «Нод». В СМИ ходят слухи, что они начали встречаться еще три месяца назад.