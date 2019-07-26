Трамп обещал ответить на «глупость» Макрона с цифровыми налогами

Вашингтон, 26 июля. Власти США в скором времени ответят на «глупость» президента Франции Эммануэля Макрона, чья страна вводит «цифровой налог» в отношении американских интернет-компаний. Об этом в пятницу заявил президент США Дональд Трамп.

«Франция только что ввела цифровой налог против наших великих американских технологических компаний. Если кто и должен облагать их налогом, то только США. Мы в ближайшее время анонсируем существенные ответные действия на глупость Макрона. Я всегда говорил, что американское вино лучше французского!» — пишет Трамп в Twitter.

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июля 2019 г.

Напомним, что 11 июля парламент Франции принял закон, который позволяет облагать налогом крупнейшие интернет-компании. Под действие закона попадают все фирмы, чей оборот превышает 750 млн евро по миру и 25 млн евро во Франции. В частности, речь идет о компаниях, занимающихся интернет-рекламой и продажей в Сети.

Примечательно, что с именем Трампа напрямую связано понятие «торговых войн». За время своего правления президент США успел развязать подобное противостояние с Китаем и странами Европы. Так, например, 23 июля хозяин Белого дома заявил, что Евросоюз «обдирает» Америку еще сильнее, чем КНР.

Трамп уверен, что зарубежные партнеры ведут нечестную торговлю со Штатами, в результате чего складывается дисбаланс в сторону импорта. Кроме того, Трамп задался целью перевести обратно в США все зарубежное производство американских компаний.