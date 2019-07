Трамп обещал ответить на «глупость» Макрона с цифровыми налогами

Вашингтон, 26 июля. Власти США в скором времени ответят на «глупость» президента Франции Эммануэля Макрона, чья страна вводит «цифровой налог» в отношении американских интернет-компаний. Об этом в пятницу заявил президент США Дональд Трамп.

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine!