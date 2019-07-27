В Госдуме готовят проект об ужесточении уголовного наказания за мародерство

Внутрифракционная группа «Единой России» готовит законопроект об ужесточении уголовного наказания за мародерство во время стихийных бедствий. Документ планируется внести на рассмотрение Госдумы до конца года.

Глава группы Адальби Шхагошев дал эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей. Член Совета нижней палаты парламента рассказал о том, с кем планируют встретиться депутаты в осеннюю сессию, а также каких инициатив ожидать россиянам по итогам такого общения.

Полное погружение

— Адальби Люлевич, весенняя сессия только завершилась, но, насколько мне известно, у внутрифракционной группы уже есть план работы на осень. Расскажите, пожалуйста, с кем вы планируете встретиться? Какие темы станут приоритетными?

— Осенью нас ждет полное погружение в те темы, которые будут на повестке Государственной думы. Как вы помните, планируется принятие целого ряда законов по цифровой экономике.

В этой связи мы проведем встречи с компаниями, которые занимаются новациями, например с генеральным директором «Яндекса» Еленой Буниной. У нас была возможность задать интересующие нас вопросы в весеннюю сессию, теперь надеемся на продолжение диалога уже на площадке самой компании, чтобы была возможность посмотреть ее наработки.

Кроме того, мы обязательно продолжим разговор с нашими нефтяными компаниями. Вы помните, что на этой неделе мы приняли закон о корректировке демпфирующего механизма для стабилизации цен на бензин и дизельное топливо.

На наш взгляд, таким образом мы исключили возможность повышения их стоимости. Но в любом случае мы хотим встретиться с экспертами, продолжить обсуждение вопроса с «Лукойлом», в том числе на их территории.

— В этом году Государственная дума провела II международный форум «Развитие парламентаризма», интерес к которому вырос, по сравнению с прошлым годом. В связи с таким активным проявлением себя во внешнеполитических вопросах стоит ли ожидать, стоит ли ожидать и соответствующих встреч от вашей группы?

— Безусловно, на этом форуме мы в полный рост вступили в международную политику, и теперь мы обязаны быть в курсе всех последних событий, деталей принимаемых решений. У меня уже есть договоренность о встрече со специальным представителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым. Мы хотим поднять вопросы и по Сирии, и по Ливии.

Кроме того, раз уж мы упомянули форум, Африка предлагала создать союз между нашими странами в борьбе с терроризмом. Я думаю, что этот вопрос будет обсуждаться и в ходе саммита «Россия — Африка», который пройдет в октябре в Сочи. Эту инициативу мы также можем рассмотреть в ходе общения с Богдановым, узнать детали, что происходит в странах Африканского континента на самом деле.

Стиль работы седьмого созыва Госдумы

— Что дают депутатам такие встречи? Насколько они важны?

— Обсуждение законопроектов, основных тенденций развития общества и технологий с экспертами — это стиль Государственной думы седьмого созыва, в том числе нашей внутрифракционной группы. Такие встречи помогают нам быть в курсе последних тенденций, принимать правильные и эффективные решения в своей работе, выходить с ожидаемыми обществом инициативами.

Мы выбираем спикеров не просто так, а исходя из того, какие проблемы на данный момент требуют решения, внимания и участия со стороны депутатов.

Например, если взять экономический блок, к нам приходили ректор «Высшей школы экономики» Ярослав Кузьминов, а также ректор Финансового университета при правительстве Михаил Эскиндаров. Они представили отличные подходы в решении вопросов в этой сфере, что позволило нам посмотреть на ситуацию под разными углами.

Наказание, соразмерное преступлению

— Можете привести пример законопроектов, которые стали итогом работы группы после такого общения с экспертами?

— Мною был подготовлен законопроект, связанный с ужесточением ответственности по обороту, изготовлению и сбыту самодельных взрывных устройств. Он уже прошел Экспертный и Координационный советы фракции «Единая Россия», его поддержал Верховный суд РФ. На данный момент мы ждем отзыва от правительства. Планируем внести на рассмотрение Госдумы уже этой осенью.

Кроме того, мы готовим законопроект об ужесточении уголовной ответственности за мародерство во время стихийных бедствий. В данном случае это далеко не обычная кража. Человек потерял практически все, и красть тот минимум, что удалось спасти из затопленного или сгоревшего дома, — это очень серьезное и моральное, и нравственное преступление.

Нас не устраивает то наказание, которое сейчас предусмотрено в Уголовном кодексе за подобные преступления. Мы хотим отделить этот вид кражи от простой, отбить охоту у тех, кто обворовывает людей в такой тяжелый для них период жизни.

— Как вы думаете, в какие сроки документ будет внесен в Госдуму?

— Я думаю, что на Экспертный и Координационный советы фракции мы выйдем, если не в сентябре, то в октябре-ноябре. Внести рассчитываем до конца года.

— Какие события в жизни нижней палаты парламента в весеннюю сессию вы могли бы выделить как наиболее значимые?

— Конечно же, это международный форум «Развитие парламентаризма». В современной истории — это самый достойный и представительный парламентский форум.

Кроме того, особое значение, на мой взгляд, имеет статья Вячеслава Викторовича Володина «Живая Конституция Развития». Конституция — это самый главный закон. С одной стороны, надо очень осторожно говорить о его изменении. С другой стороны, учитывая динамику развития экономики, культуры, политики, в том числе международной, социальной сферы, не говорить о каких-то переменах нельзя.

Очень многие политики, эксперты давно хотели поднять эту тему, но у них не хватало смелости, потому что, как правило, такие инициативы подвергаются критике. У Вячеслава Викторовича хватило решительности, и эта статья заставила общество и экспертов обсуждать эту проблему. Это дорого стоит.

— Спасибо за интервью.