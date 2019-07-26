Совет Федерации поддержал закон о выплате пособий на детей до трех лет

Москва, 26 июля. Совет Федерации поддержал законопроект, который позволит увеличить число семей, получающих ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка.

Законопроект позволит выплачивать детские пособия семьям, ежемесячный доход которых не превышает два прожиточных минимума. В настоящее время такие выплаты получают только те семьи, доходы которых не превышают полуторакратную величину прожиточного минимума.

Кроме того, для данной категории семей вводятся ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума на первого и второго ребенка от полутора до трех лет. В настоящее время размер этих выплат составляет 50 рублей. Также документ увеличивает срок подачи заявление о выплате пособия. Заявление о выплате пособия можно будет подать в течение трех лет с момента рождения ребенка. В настоящее время этот срок составляет полтора года.

Данный законопроект был подготовлен правительством России. Он был принят Госдумой 24 июля в третьем чтении. Выплата пособий начнется с 1 января 2020 года, передает KP.ru.

Напомним, в конце июня глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил о планах повысить размер пособия на одного ребенка до 10 тысяч рублей. По его словам, данные пособия являются адресной мерой поддержки в рамках большой демографической программы, о которой в ходе прямой линии сообщал президент РФ Владимир Путин.