Пэрис Хилтон хочет купить курорт на Украине

Киев, 26 июля. Американская телеведущая и актриса Пэрис Хилтон собирается приобрести курорт в Закарпатской области Украины, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источник.

По данным «Укринформ», Хилтон хочет завладеть курортом «Деренивская Купель» и провести там «один из популярных международных конкурсов красоты».

Отмечается, что стороны близки к компромиссу, но пока обсуждают детали сделки. Как сообщает издание, ожидается, что сделка будет закрыта до конца августа.

Звезда американского шоу-бизнеса впервые узнала об этом курорте весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове. Тогда, предположительно, у 38-летней американской модели и возникла идея об инвестировании в украинскую индустрию развлечений.

«Деренивская Купель» расположена в урочище Деренивка. В гостинично-оздоровительном комплексе «Ирис» оборудовано 130 современных номеров. Кроме того, для гостей предусмотрена аква-зона, развлекательный центр и SPA-комплекс «Серебряные Термы».

Пэрис Хилтон — американская актриса, певица и фотомодель, а также бывшая наследница семейной сети отелей Hilton Hotels. Однако известность американке принесли не хиты и роли в кино, а громкие заявления и светские скандалы.