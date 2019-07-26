Лавров предостерег США от гонки вооружений в космосе

Рио-де-Жанейро, 26 июля. Москва обеспокоена планами США по выводу оружия в космос, поскольку это приведет к новому витку глобальной гонки вооружений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы обеспокоены планами США, которые уже получают материальное воплощение, по выводу оружия в космическое пространство, что приведет к новому витку уже глобальной гонки вооружений», — заявил глава МИД РФ на заседании министров иностранных дел стран БРИКС.

Лавров также напомнил, что до сих пор «сохраняется неопределенность вокруг судьбы ДСНВ», передавал RT. По словам министра, российская сторона предлагала продлить договор, однако ответа от Вашингтона не последовало.

Отметим, днем ранее экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности затронула тему возможностей секретного мини-шаттла X-37B. По ее словам, челнок «может сформировать орбиту, которая выглядит как яйцо». Находясь близко к Земле, к атмосфере, он может неожиданно развернуться. Политик подчеркнула, что благодаря подобным маневрам, «враги не знают», где челнок появится после этого. По словам Уилсон, это «сводит с ума» врагов США.

Секретный мини-шаттл X-37B, разработанный американской корпорацией Boeing, способен подолгу находиться в космосе, выполняя различные задачи, после чего приземляться по-самолетному на аэродроме. «Газета.ру» ранее сообщала, что X-37B в перспективе может быть оснащен малокалиберными скорострельными пушками, которые в условия космоса способны эффективно поражать космические аппараты на больших дальностях.