Новак подтвердил планы Москвы продлить контракт по транзиту на год

Анталья, 26 июля. Россия предложила Украине продлить контракт по транзиту газа на год на текущих условиях. Об этом в пятницу заявил министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с журналистами.

По его словам, в настоящее время российская сторона ждет начала трехсторонних консультаций Россия-Украина-ЕС, а это произойдет после того, как на Украине будет сформировано новое правительство.

«В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ. Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на год на существующих условиях», — отметил Новак.

Что касается возможных корректировок условий контракта, то это, по словам главы Минэнерго, является предметом переговоров «Газпрома» и «Нафтогаза», пишет «Царьград».

Ранее источник агентства Reuters сообщил, что Россия собирается предложить Украине продлить контракт по транзиту газа на полгода или год. Это позволит Москве выиграть время, пока строятся обходные маршруты поставок топлива.

Исполнительный директор Юрий Витренко призвал «Газпром» дать официальный ответ на предложение Еврокомиссии, и в случае, если газовому гиганту не понравится предлагаемый вариант контракта — предложить свой. Он также отметил, что на сегодняшний день единственным способом сохранить транзит на Украине является остановка строительства газопровода «Северный поток — 2».

Напомним, что газопровод «Северный поток —2» должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Длина магистрали составляет 1224 км, а проектная мощность — 55 млрд кубометров в год.

Главным противником проекта являются США и Украина. Вашингтон видит в лице России прямого конкурента, который может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок со своим более дорогим сжиженным газом. Киев же опасается потерять доходы от транзита российского газа, поскольку «Северный поток — 2» строится в обход Украины.