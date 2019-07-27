Женщина с внематочной беременностью родила здоровую девочку в Луганске

Луганск, 26 июля. В Луганске произошел редчайший в акушерской практике случай — женщина, сама даже не подозревая об этом, выносила здорового ребенка в брюшной полости. Малышка родилась почти на два месяца раньше положенного срока. Врачи ГУ «Луганской республиканской клинической больницы» назвали случай уникальным, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Заместитель главного врача ГУ «Луганской республиканской клинической больницы» Адель Касенкин отметил, что «брюшная» беременность с жизнеспособным плодом является крайне редким случаем в акушерской практике, последний раз луганские медики сталкивались с ним 13 лет назад.

Он рассказал, что в «Луганскую республиканскую клиническую больницу» Ирина Ушанова поступила 30 мая. Ее направили из города Свердловска в связи с внутриутробными проблемами плода, плохо развивалась плацента и была угроза для жизни ребенка. На 3 июня была назначена операция кесарева сечения.

«После начала операции мы обнаружили, что ребенок располагался вне матки, он находился в брюшной полости. И если в операционную мы шли по показаниям со стороны плода — у нас была угроза жизни плода, — то, увидев данную ситуацию, мы поняли, что остро становится вопрос и о жизни матери», — рассказал Касенкин.

Девочка родилась недоношенной, с массой тела 1440 грамм и ростом 39 см.

Заведующая отделением выхаживания детей с низкой и очень низкой массой тела ГУ «Луганской республиканской клинической больнице» Елена Ильченко рассказала, что этот недоношенный ребенок ничем не отличался от других недоношенных детей.

«Как только он поступил, у него была асимметрия лица, которая к выписке практически прошла. Вы видели ребенка, лицо практически симметрично. А во всем остальном он такой же маленький, нуждается в тепле, любви, еде, уходе, лечении», — сказала Ильченко.

Врач-анестезиолог отделения интенсивной терапии новорожденных Андрей Духин в своей практике с таким случаем столкнулся впервые.

«Брюшная», внематочная беременность — это уникальный случай, — говорит он. — Получается, ребенок находился и развивался в той среде, где его не должно было быть и не было условий для нормального протекания и сохранения беременности. При этом ребенок смог до 32 недель прожить в таких условиях».

Он отметил, что при рождении «ребенок не имел выраженных задержек в развитии» и, развиваясь в брюшной полости матери, «особо даже и не страдал».

«Ребенок родился незрелым, недоношенным. Он попал сразу в реанимацию нашего отделения, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Мы его всесторонне обследовали и оказали ему первую необходимую помощь. В течении 14 дней ребенок находился в нашем отделении», — рассказал Духин.

Ирина рассказывает, что беременность у нее протекала нормально, сравнивать ей нет с чем, так как малышка их долгожданный первенец.

«Никаких подозрений на что-то плохое и серьезное у меня не было. Уже после реанимации, когда мне сказали, был шок, конечно же», — рассказывает молодая мама.

Родители решили назвать малышку Еленой, так как она родилась в божественный праздник Елены и Константина. Они рассказывают, что очень благодарны врачам за своевременно оказанную им помощь.