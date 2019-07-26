Соболь не допустили к выборам из-за фейковых подписей и лжи об имуществе за границей

Москва, 26 июля. Мосгоризбирком отказал юристу так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь в регистрации в качестве кандидата в депутаты МГД из-за большого количества недействительных подписей и лживых сведений об имуществе за границей. Об этом сообщил член столичного избиркома Дмитрий Реут.

Ранее Мосгоризбирком не удовлетворил жалобу Соболь на решение окружной избирательной комиссии, которая отказала ей в регистрации кандидатом в депутаты МГД из-за значительного количества фейковых подписей. У Соболь в подписных листах было более 14% брака при допустимом показателе в 10%.

Реут уточнил, что основанием для отказа стало недостаточное количество настоящих подписей избирателей и ошибки в оформлении документов об имуществе за границей.

«Установлено, что кандидатом была предоставлена справка о принадлежащем кандидату имуществе за границей. Неправильное оформление является отдельным основанием для отказа в регистрации», — сказал член МГИК.

Напомним, еще во время предвыборной кампании Соболь была раскрыта фабрика, на которой «активисты» рисовали автографы избирателей в пользу юриста «ФБК». Кроме того, в подписных листах протеже скандального блогера Алексея Навального фигурируют имена давно умерших людей.