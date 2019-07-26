Сотрудники ресторанов раскрыли опасность «шведского стола»

Москва, 26 июля. Сотрудники ресторанов раскрыли опасность, которую таит в себе «шведский стол». Пользователи портала Reddit поделились историями, в которых рассказали о неприятных особенностях работы ресторанов, предлагающих посетителям меню «шведского стола».

Пользователь под ником natlach рассказал о своей кузине, которая работала в подобном ресторане. По его словам, руководство ресторана запрещало убирать со стола морепродукты с истекшим сроком годности. Просроченные морепродукты меняли только после того, как посетители начинали массово жаловаться на их неприятный запах и вкус.

По словам других пользователей, многие посетители с детьми не следят за своими отпрысками, которые часто трогают продукты руками. При этом родители не считают нужным просить персонал заменить или убрать эти продукты.

Кроме того, пользователи Reddit сообщили, что многие клиенты ресторанов со «шведским столом» сильно переедают, после чего отправляются в туалет, где применяют способ искусственного опорожнения желудка. После этого они возвращаются к столу и продолжают есть, чтобы «не зря тратить деньги».

Некоторые посетители случайно роняют еду, после чего возвращают ее обратно на стол. Руководство ресторана знает об этом, однако предпочитает игнорировать данный факт, так как выбрасывать еду «слишком затратно».

Кроме того, пользователи Сети сошлись во мнении, что зачастую сотрудники подобных заведений являются невежливыми и нечистоплотными скандалистами, передает телеканал «360».