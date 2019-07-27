Джонсон — новый премьер Великобритании. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Парламентские выборы на Украине Убедительная победа: отныне в Верховной раде Украины правит бал «Слуга народа». На парламентских выборах партия Зе-президента набрала более 43% голосов избирателей. Сказались, конечно, и высокий рейтинг ее идеолога Владимира Зеленского, и популярность сериала с аналогичным названием, где бывший актер, а ныне — украинский лидер, исполнил главную роль. Собирательный образ депутата новой формации, как с телекартинки — молодой и красивый. С такими головокружительными успехами впервые в истории Украины одна партия сможет самостоятельно сформировать кабинет министров. На втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь» во главе с Виктором Медведчуком. Пророссийской политсилой себя не называет, однако выступает за дружественный диалог с Москвой. Политические тяжеловесы — «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Европейская солидарность» Петра Порошенко — идут, что называется, «ноздря в ноздрю». В пятерку лидеров неожиданно ворвался пронзительный «Голос» музыканта Святослава Вакарчука. Лидер группы «Океан Эльзи» набрался «ума-разума» в США и теперь готов составить конкуренцию главному выходцу из шоу-бизнеса Украины. Более 20-ти партий прыгнуть выше головы Вакарчука так и не смогли. Прав был Владимир Зеленский, когда прикрыл «депутатскую лавочку» еще во время своей инаугурации. Досрочные выборы Верховной раде явно на пользу: и кровь обновила на 80%, и от бандеровского балласта и одиозных фриков избавилась. Теперь в украинском парламенте не будет «Радикальной партии» во главе с ее эксцентричным лидером Олегом Ляшко, а также «национальной героини» Надежды Савченко. Вполне вероятно, уйдут в историю склоки и драки, ставшие печальным лицом Рады. «Все это свидетельствует о том, что народ Украины устал от политики запугивания и террора, проводившейся предыдущими властями. Можно, видимо, назвать прошедшее голосование «голосованием надежды», — отметили в МИД РФ. Учитывая, что выборы не проводились в Донецкой и Луганской народных республиках, а Крым давно наш, в девятый созыв избрали только 424 депутата сроком на пять лет (хотя по Конституции их должно быть 450). По партийным спискам прошедшие в парламент партии получат 225 мандатов, 199 депутатов избирались в одномандатных округах. Россиянам и живущим в нашей стране украинцам (а это, между прочим, около 3 млн человек!) оставалось следить за баталиями лишь в информационном поле. Наблюдатели ОБСЕ (среди них, кстати, представителей России тоже не было) назвали выборы конкурентными и хорошо организованными. Что ж, поверим на слово!

Скончался президент Туниса Власти Туниса объявили недельный траур в память о президенте страны. Беджи Каид Эс-Себси скончался на 93-м году. В последние месяцы ветеран политического фронта испытывал серьезные проблемы со здоровьем и почти не появлялся на публике. Даже СМИ периодически «хоронили» своего национального лидера. Так в конце июня новости о его госпитализации сопровождались фейками о кончине Эс-Себси. Конкретные причины смерти тунисского вождя пока не называются. Покойный президент провел на высоком посту пятилетку. До этого в разные годы возглавлял МИД, правительство и другие госструктуры. По данным СМИ, временным главой государства станет 85-летний спикер парламента Мухаммед ан-Насер. На сентябрь этого года уже назначены досрочные президентские выборы. И они-то, по опасениям экспертов, могут стать мишенью смертников. Ранее боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» одной из своих целей публично объявили туристические районы Туниса. И за последний месяц в столице, действительно, прогремело несколько взрывов. На этом фоне многие российские политики рекомендовали нашим согражданам воздержаться от поездок в Тунис. Отправляться в ближайшее время в Северную Африку — все равно, что играть с огнем.

Инцидент над Южной Кореей Сон в летнюю ночь: Сеулу пригрезилась в небе мифическая российская угроза. В Южной Корее заявили, что наши военные нарушили воздушное пространство страны над акваторией Японского моря. Однако в Минобороны категорически опровергли это дерзкое заявление. Как отметили в нашем военном ведомстве, ракетоносцы прошли в более чем 25 километрах от границ. К ним приблизились два южнокорейских F-16. Истребители совершали опасные маневры и мешали нашим пилотам. Такой перехват мог бы закончится трагедией. Одним словом, воздушное хулиганство чистой воды. Авиагруппа, состоящая из российских и китайских самолетов, не допустила нарушения воздушного пространства Южной Кореи и Японии. Подобные инциденты в небе происходят не в первый раз. Южнокорейские пилоты уже пытались помешать полетам российской авиации над нейтральными водами Японского моря. Они ссылаются на некую выдуманную «зону опознавания ПВО». Но подобные «зоны» не предусмотрены международными правилами. Россия не раз заявляла, что их не признает. Хочет Южная Корея или нет, а придется сверять часы не по «соннику», а по нормам международного права.

Мюллер выступил в Конгрессе США Американский Конгресс никак не угомонится. Бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера вызвали на ковер для «допроса с пристрастием». Это, конечно, не Гестапо, но приятного мало. Собственно, суть семичасовых слушаний — найти хоть какую-то зацепку в деле о пресловутом «вмешательстве» России в президентские выборы трехлетней давности. Все-таки новая борьба за ключи в Белом доме на носу. И Дональд Трамп уже в большой игре. Стоит ли напоминать, что расследование Мюллера развалилось, как карточный домик. Ведь строилось оно на хлипком фундаменте в нарушение закона и Конституции Штатов. Никаких доказательств «сговора» Кремля с Дональдом Трампом спецпрокурор так и не выявил. Но дотошные конгрессмены с маниакальной настырностью пытаются вновь утопить американского лидера. И вывести Мюллера на «чистую воду». Как же он мог не заметить отчетливый московский след 45-го размера! И автор скандального доклада о «вмешательстве Москвы» и ее связях с мистером президентом дрогнул. Роберт Мюллер заявил, что его расследование вовсе не оправдывает Трампа, а Россия — вмешивалась-таки в американские выборы. И вновь — пустые обвинения без подтвержденных фактов, на что обратили внимание ряд конгрессменов. Среди них Кен Бак и Джим Джордан. К слову, президент Штатов Дональд Трамп выступление экс-прокурора назвал катастрофой не только для самого Мюллера, но и для демократов. Он подметил, что «фейк ньюс» постараются извлечь из этого провала максимум пользы.