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Посольство США попросило теннисистку Кузнецову прийти за визой

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Посольство США попросило теннисистку Кузнецову прийти за визой

Москва, 26 июля. Посольство США в Москве сообщило, что подготовило визу для российской теннисистки Светланы Кузнецовой, которая ранее заявила, что ей не выдали документа. Это произошло после того, как СМИ написали, что спортсменка может пропустить соревнования из-за визовых проблем.

«Мы связались с ней напрямую, чтобы убедиться, что она может направиться в США для участия в соревнованиях, но не получили ответа. Светлана, если вы читаете это сообщение, позвоните нам, ваша виза вас ждет», — пишет в Twitter пресс-секретарь посольства Андреа Калан.

Ранее Кузнецова сообщила в соцсетях, что не сможет выступить на турнире в Вашингтоне из-за проблем с выдачей визы. Девушка отметила, что впервые сталкивается с подобной ситуацией. После этого посольство РФ в США направило в Госдепартамент ноту протеста. В российском посольстве назвали спортсменку «очередной жертвой затянувшихся административных процедур».

Кузнецова должна была принять участие в турнире Citi Open, который пройдет в ближайшие выходные в Вашингтоне. Отметим, что Кузнецова является действующим победителем этого турнира.

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Источник: Страница посольства США в РФ в Twitter
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