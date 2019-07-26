Уклонистов от армии будут искать на незаконном митинге в Москве

Москва, 26 июля. Московские власти планируют искать на несанкционированной акции 27 июля в столице уклонистов от военной службы, сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В сообщении уточняется, что анализ ранее организованных акций показал, что среди участников часто встречаются уклонисты от армии.

«В связи с этим 27 июля 2019 года в центральной части города, в том числе у здания правительства Москвы, планируется задействовать специальные группы по выявлению указанных граждан с целью их последующего призыва», — заявили в департаменте.

В пресс-службе также напомнили, что акция, планируемая 27 июля в Москве, незаконна, поскольку мероприятие не было согласовано. В департаменте призвали воздержаться от участия в несанкционированной акции и напомнили об ответственности, которую могут понести ее организаторы и участники.

Ранее глава Центра политического анализа Павел Данилин сообщил, что «независимые кандидаты» из команды скандального блогера Алексея Навального рассчитывают на массовые задержания и столкновения с полицией в ходе несанкционированного митинга в центре Москвы.

Московская полиция призвала жителей и гостей столицы не принимать участие в акции 27 июля ради их личной безопасности. В ведомстве подчеркнули, что мероприятие на Тверской улице является незаконным, так как не было согласовано с властями Москвы.