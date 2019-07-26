В Госдуме предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями

Москва, 26 июля. Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин внес на рассмотрение парламента законопроект, который запретит иностранцам владеть значимыми интернет-компаниями РФ.

По словам Горелкина, речь в первую очередь идет о компаниях «Яндексе» и Mail.ru, которые играют огромную роль в информационной инфраструктуре страны. Если законопроект будет принят, то доля иностранного участия в подобных структурах будет ограничена 28% голосующих акций, причем основным владельцем непременно должно быть российское юридическое лицо или гражданин России. В противном случае правкомиссия сможет запретить данному ресурса размещать чужую или свою рекламу.

«В целях защиты персональных данных граждан РФ законопроектом устанавливается требование о том, что технические средства и базы данных значимых информационных ресурсов должны размещаться на территории РФ», — пояснил автор инициативы агентству РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете бестиражных интернет-лотерей. Согласно закону, запрещается проведение бестиражных лотерей в Интернете с использованием технических устройств и электронных билетов. Кроме того, закон уточняет понятия «лотерейная квитанция» и «лотерейный терминал».