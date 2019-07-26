ФАН разъясняет: «Радио Свобода» обмануло читателей, рассказывая о штрафе RT

Либеральные СМИ довольно едко отреагировали на новость о том, что телеканал RT был оштрафован на 200 тысяч фунтов британским медиарегулятором Ofcom. Особенно выделилось «Радио Свобода».

Автор публикации «Радио Свобода» однозначно утверждает, что со стороны RT имело место нарушение. Мол, материалы RT об инциденте в Солсбери были «предвзятыми». При этом «Радио Свобода» обошло стороной комментарий главреда RT Маргариты Симоньян по этому поводу, которая заявила о предвзятости самого британского регулятора — на такие большие суммы ни одно СМИ в Великобритании не штрафовалось даже при наличии более серьезных нарушений.

Далее «Радио Свобода» опускается до откровенной лжи. В той части, где говорится об ответных мерах Роскомнадзора против «Би-би-си», СМИ, финансируемое Конгрессом США, пишет, что, в отличие от RT, британский телеканал не является государственным, как не является государственным и регулятор Ofcom, в отличие от Роскомнадзора. Тем самым либеральное издание пытается внушить читателю мысль о том, что в России все регулируется государством, тогда как страны Запада используют что-то вроде «общественного контроля».

Однако на деле все совсем не так. Медиарегулятор Ofcom действует на основании закона об управлении связью от 2002 года. О его создании заявила Елизавета II в ходе своего выступления в парламенте в 2001 году, а в руководстве британского медиарегулятора находится множество бывших партийных функционеров. Иными словами, утверждать, что эта организация является негосударственной и саморегулируемой, никак нельзя.

По поводу «Би-би-си» можно сказать то же самое: во-первых, эта корпорация управляется советом директоров, состоящим из 12 попечителей, каждого из которых назначает лично английская королева по предложению кабинета министров. Во-вторых, бюджет «Би-би-си» формируется довольно интересным способом — все жители Великобритании, у которых есть какое-либо принимающее телевизионный сигнал устройство, платят налог на содержание корпорации. Таким образом, «Би-би-си» в гораздо большей степени является государственным британским телеканалом, нежели российский RT.

Напомним, проект «ФАН разъясняет» появился после того, как Федеральное агентство новостей столкнулось с блокировками и идеологической цензурой со стороны либеральных изданий.

Изначально ФАН предприняло попытку организовать дискуссии в пабликах и на сайтах либеральных СМИ. Для этого штатные сотрудники редакции оставляли комментарии под спорными публикациями либеральных изданий, используя для этого официальные аккаунты ФАН в соцсетях.

Однако конструктивной и аргументированной дискуссии с оппонентами не вышло, потому что администраторы сайтов и пабликов в соцсетях либо удаляли комментарии ФАН, либо вовсе блокировали наши аккаунты, несмотря на то, что никаких правил поведения на их ресурсах мы не нарушали, а тон наших замечаний был предельно корректным.

В итоге ФАН пришлось перенести дискуссию на свою территорию. Мы готовы и впредь оперативно реагировать на ложь и провокационные статьи, размещаемые в антироссийских по своей сути СМИ, многие из которых финансируются Западом и являются иностранными агентами.