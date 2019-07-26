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ФАН разъясняет

ФАН разъясняет: «Радио Свобода» обмануло читателей, рассказывая о штрафе RT

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ФАН разъясняет: «Радио Свобода» обмануло читателей, рассказывая о штрафе RT

Либеральные СМИ довольно едко отреагировали на новость о том, что телеканал RT был оштрафован на 200 тысяч фунтов британским медиарегулятором Ofcom. Особенно выделилось «Радио Свобода».

ФАН разъясняет: «Радио Свобода» обмануло читателей, рассказывая о штрафе RT

Автор публикации «Радио Свобода» однозначно утверждает, что со стороны RT имело место нарушение. Мол, материалы RT об инциденте в Солсбери были «предвзятыми». При этом «Радио Свобода» обошло стороной комментарий главреда RT Маргариты Симоньян по этому поводу, которая заявила о предвзятости самого британского регулятора — на такие большие суммы ни одно СМИ в Великобритании не штрафовалось даже при наличии более серьезных нарушений.

Далее «Радио Свобода» опускается до откровенной лжи. В той части, где говорится об ответных мерах Роскомнадзора против «Би-би-си», СМИ, финансируемое Конгрессом США, пишет, что, в отличие от RT, британский телеканал не является государственным, как не является государственным и регулятор Ofcom, в отличие от Роскомнадзора. Тем самым либеральное издание пытается внушить читателю мысль о том, что в России все регулируется государством, тогда как страны Запада используют что-то вроде «общественного контроля».

ФАН разъясняет: «Радио Свобода» обмануло читателей, рассказывая о штрафе RT

Однако на деле все совсем не так. Медиарегулятор Ofcom действует на основании закона об управлении связью от 2002 года. О его создании заявила Елизавета II в ходе своего выступления в парламенте в 2001 году, а в руководстве британского медиарегулятора находится множество бывших партийных функционеров. Иными словами, утверждать, что эта организация является негосударственной и саморегулируемой, никак нельзя.

По поводу «Би-би-си» можно сказать то же самое: во-первых, эта корпорация управляется советом директоров, состоящим из 12 попечителей, каждого из которых назначает лично английская королева по предложению кабинета министров. Во-вторых, бюджет «Би-би-си» формируется довольно интересным способом — все жители Великобритании, у которых есть какое-либо принимающее телевизионный сигнал устройство, платят налог на содержание корпорации. Таким образом, «Би-би-си» в гораздо большей степени является государственным британским телеканалом, нежели российский RT.

ФАН разъясняет: «Радио Свобода» обмануло читателей, рассказывая о штрафе RT

Напомним, проект «ФАН разъясняет» появился после того, как Федеральное агентство новостей столкнулось с блокировками и идеологической цензурой со стороны либеральных изданий.

Изначально ФАН предприняло попытку организовать дискуссии в пабликах и на сайтах либеральных СМИ. Для этого штатные сотрудники редакции оставляли комментарии под спорными публикациями либеральных изданий, используя для этого официальные аккаунты ФАН в соцсетях.

Однако конструктивной и аргументированной дискуссии с оппонентами не вышло, потому что администраторы сайтов и пабликов в соцсетях либо удаляли комментарии ФАН, либо вовсе блокировали наши аккаунты, несмотря на то, что никаких правил поведения на их ресурсах мы не нарушали, а тон наших замечаний был предельно корректным.

В итоге ФАН пришлось перенести дискуссию на свою территорию. Мы готовы и впредь оперативно реагировать на ложь и провокационные статьи, размещаемые в антироссийских по своей сути СМИ, многие из которых финансируются Западом и являются иностранными агентами.

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