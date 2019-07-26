Эксперт рассказал, почему Украине придется качать газ из РФ даже без контракта

Украина не сможет прекратить транзит российского газа в 2020 году, даже если не будет подписан соответствующий контракт. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.



26 июля глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Москва предложила Киеву на год продлить истекающий в конце 2019 года контракт на транзит газа через украинскую территорию на действующих ныне условиях.

Ранее агентство Reuters со ссылкой сразу на четыре источника сообщило, что Украина хочет заключить долгосрочный контракт на транзит российского газа.

«Да, в «Нафтогазе» до сих пор категорически отрицали возможность заключения краткосрочного контракта о транзите газа с «Газпромом». Они в идеале хотели бы заключить контракт на 10 лет с текущими объемами прокачки газа или больше. А в текущем контракте прописано — 110 миллиардов кубических метров в год», — рассказал собеседник ФАН.

По его словам, коллизия, помимо прочего, в том, что с 1 января транзитом газа через Украину будет заниматься не «Нафтогаз», а новая компания «Магистральные газопроводы Украины».

«В целом Украина, конечно, очень не хочет заключать с нами краткосрочный контракт. Но что она может предложить взамен, кроме шантажа и угроз? Денег на модернизацию своей газотранспортной системы у нее нет. Снижать тарифы на прокачку газа она не может, поскольку и без того в последнее время чистая прибыль «Нафтогаза» неуклонно снижалась. При этом и [президент РФ Владимир] Путин, и [канцлер Германии Ангела] Меркель, и представители Еврокомиссии заявляют, что контракт о транзите газа через Украину будет подписан. А представители «Нафтогаза» везде кричат — никаких контрактов с Россией», — рассказал Александр Фролов.

При этом, по его мнению, для того чтобы ГТС Украины была рентабельна, через нее надо прокачивать не менее 50 млрд кубометров газа в год.

«После того как в середине 2020 года будут введены в полную силу обходные газопроводы «Газпрома» (оба «Северных потока» и «Турецкий поток»), у России по большому счету не останется необходимости в транзите газа через Украину», — отметил собеседник ФАН.

Однако, предположил эксперт, не исключено, что в Европе сильно вырастет потребность в российском голубом топливе, поскольку собственная добыча там сильно падает. Плюс к тому же европейцы все больше отказываются от угля, в частности, постепенно из эксплуатации выводятся угольные электростанции.

«Думаю, что в 2020 году Украина сможет прокачать через свою территорию порядка 70 млрд кубов. А вот начиная с 2021 года «Газпром» вряд ли предложит Украине прокачивать более 30 млрд кубометров газа в год. Это сделает транзит газа через украинскую ГТС в нынешнем виде нерентабельным», — рассказал Александр Фролов.

При этом надо понимать, что Киев на поддержание работоспособности своей «трубы» все годы независимости вкладывал в лучшем случае 10-ю часть от необходимых на модернизацию и ремонт сумм. То есть перспективы Украины в качестве страны-транзитера на долгосрочную перспективу весьма плачевны, считает эксперт.

«Американцам ни Украина, ни ее ГТС не интересны категорически. Им интересно любым способом вставлять палки в колеса «Газпрому». А еще лучше для них, если получится спровоцировать какой-то глобальный кризис между ЕС и Россией, чтобы Европа в значительной мере переключилась на сланцевый газ из США», — рассказал нефтегазовый аналитик.

Утешает то, что Киев подписал обязывающие документы с европейскими структурами, согласно которым он просто не может препятствовать транзиту газа в Европу, отметил эксперт.

«Так уже было в 2009 году, когда через территорию Украины прокачивался газ даже без подписанного контракта. Потом уже задним числом это все просчитывалось», — напомнил Фролов.

США, конечно, будут пытаться устроить кризис с поставками российского газа в Европу в начале 2020 года.

«Но в Европе тоже не дураки сидят. Там понимают, что пока не задействован в полную силу «Северный поток — 2», прекращение украинского транзита чревато для них большими проблемами, особенно в холода. Не думаю, что американцы решатся на такой серьезный удар по энергобезопасности своих европейских союзников. Хотя можно ждать от них различных подвохов», — резюмировал собеседник ФАН.

Больше всего проблем с транзитом российского газа через территорию Украины возникло в 2008–2009 годах, когда появилось понятие «газовые войны».

19 января 2009 года был подписан газовый контракт между Россией и Украиной, срок действия которого истекает в декабре 2019 года.