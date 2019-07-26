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Лолита откровенно рассказала о своей интимной жизни

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Лолита откровенно рассказала о своей интимной жизниМосква, 26 июля. Российская певица Лолита Милявская откровенно рассказала о своей личной жизни в эфире YouTube-шоу Насти Ивлеевой.

Артистка поделилась подробностями своей интимной жизни, отметив, что после 40 лет количество половых партнеров стало заметно увеличиваться.

«До 40 можно по пальцам половых партнеров пересчитать – все были мужьями. А после сорока пальцы рук кончились», — рассказала Лолита.

Певица также добавила, что в перерывах между замужествами ей удавалось наслаждаться вниманием мужчин, однако теперь ее это не сильно интересует. Лолита призналась, что несколько дней назад у нее была возможность отправиться  в гости к «молодому красавцу» после концерта. Однако на утро был запланирован длительный перелет, поэтому она отказала молодому мужчине, передает «Вечерняя Москва».

Лолита призналась, что до 18 лет ничего не знала о сексе, однако все изменилось, когда она поступила в высшее учебное заведение, где познакомилась со своим будущим мужем Александром Беляевым.

Ранее Лолита Милявская объявила о намерении расстаться со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым. По ее словам, в их отношениях появилась безразличность, которая привела к постоянным конфликтам и противоречиям. При этом Лолита призналась, что сильно переживала из-за расставания с супругом, однако позднее «плюнула» на эту ситуацию. 

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