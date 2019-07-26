Глава СПЧ рассказал, как люди преступают закон, следуя безответственным призывам оппозиции

Москва, 26 июля. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов призвал представителей оппозиции к сдержанности во время проведения несанкционированного митинга, который она планирует провести 27 июля на Тверской площади в Москве.

По словам правозащитника, ситуация, при которой незарегистрированные кандидаты призывают москвичей принять участие в незаконном митинге, является противоестественной. Федотов обратил внимание на то, что существует большая разница между встречей кандидатов с избирателями и незаконным митингом. Первое мероприятие строго регламентировано. Оно осуществляется только в помещении и только на установленное избиркомом время.

«Противоестественно то, что многие кандидаты почему-то убеждают избирателей в отсутствии необходимости заранее уведомлять соответствующие органы власти о проведении встреч с избирателями», — цитирует Федотова пресс-служба СПЧ.

Ранее сообщалось, что незарегистрированные оппозиционные кандидаты планируют провести в субботу несанкционированный митинг в Москве, что сулит столице беспорядки.

Московская полиция призвала жителей и гостей столицы не принимать участие в акции 27 июля ради их личной безопасности. В ведомстве подчеркнули, что мероприятие на Тверской улице является незаконным, так как не было согласовано с властями Москвы.

По мнению главы Центра политического анализа Павла Данилина, «команда Навального» рассчитывает на жесткую реакцию полиции в ходе незаконного митинга, чтобы создать «красивую картинку» для западных СМИ.