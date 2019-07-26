Клинцевич ждет, когда Украина обвинит Россию в связях с инопланетянами

Москва, 26 июля. Российский сенатор Франц Клинцевич ждет, что Украина может перейти к обвинениям России в связях с инопланетянами после того, как украинские пограничники заподозрили российскую береговую охрану в намеренном ослеплении их неким зеленым светом.

Ранее украинские пограничники заявили, что со стороны российской береговой охраны в Азовском море их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета. Они выразили опасения, что это может привести к травмам военнослужащих.

Член Совета Федерации считает, что в скором времени стоит ожидать от Украины новые обвинения в адрес России, которые будут связаны с близкими отношениями Москвы с так называемыми «зелеными человечками».

«И именно они (зеленые человечки) насылают на украинцев страшный зеленый свет, который впоследствии приводит к появлению деструктивных элементов на Украине», — сказал российский чиновник.

Клинцевич добавил, что никакой необходимости в ослеплении украинских пограничников нет. Он в шутку предположил, что «кто-то из мальчишек посветил на них лазерной указкой».