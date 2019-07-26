Эксперт объяснил, почему в Китае назвали «пощечиной НАТО» полет Ту-160 над Балтикой

Журналисты китайского портала Sohu заявили, что российские бомбардировщики Ту-160 «не на шутку напугали НАТО» во время учений BALTOPS-2019. Ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров прояснил ситуацию.

Как написали китайские журналисты, Москва подняла над Балтикой два своих Ту-160 во время натовских учений в регионе, чтобы показать Западу, что устраивать провокации у российских границ чревато. Российские бомбардировщики китайцы назвали «самыми сильными» и отметили, что они совершали патрулирование исключительно в международном воздушном пространстве над Балтикой, а потому НАТО ничего не смогла предпринять.

«Эти неожиданные действия со стороны России стали для стран НАТО своеобразной пощечиной», — написали авторы Sohu.

Ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров в комментарии Федеральному агентству новостей заметил, что российские бомбардировщики Ту-160 действительно являются самыми лучшими в мире.

«Ту-160 — это самые сильные в мире бомбардировщики. И по поднимаемому весу, и по дальности полетов, и по скорости. К слову, по своей скорости эта мощная машина вполне может соревноваться с истребителями. То есть это уникальный бомбардировщик для нынешнего времени. Мы тут несомненно лидируем, и китайцам, конечно, немножко завидно, они восхищаются передовой российской техникой, которая обеспечивает безопасность не только РФ, но и, в некоторой степени, того же Китая, потому что мы его прикрываем в военном отношении. Да, это неформально, без договора о военном союзе, но в случае агрессии Запада мы, безусловно, поддержим Китай, как и он — нас. Потому что это взаимовыгодное сотрудничество», — сказал Михаил Александров.

По мнению военного эксперта, полет российских бомбардировщиков Ту-160 над Балтикой во время учений BALTOPS-2019 — это сигнал Москвы в сторону НАТО о том, что «где бы ни находился противник России, она сможет нанести по нему ракетно-бомбовый удар».