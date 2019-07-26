Валуев назвал счастьем решение МОК о допуске России на Олимпийские игры в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в летней Олимпиаде-2020 в Токио. Письмо подписано главой комитета Томасом Бахом, как сообщает пресс-служба ОКР.

В сообщении ОКР сказано, что таким образом Олимпийский комитет России теперь может сформировать полноценную Олимпийскую команду страны, которая может выступить на соревнованиях под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий.

В ОКР отметили, что это касается и представителей легкой атлетики. Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) уже 11-й раз продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций сообщала, что не восстановит права российской организации до тех пор, пока не будут перепроверены старые допинг-пробы из Московской лаборатории. Таким образом, отечественные атлеты по-прежнему не могли выступать на международных стартах под своим флагом и гимном.

Теперь у спортсменов имеется официальный допуск ИААФ к участию в международных соревнованиях, и они могут пройти олимпийский отбор, как сообщает ОКР. Указано, что число российских легкоатлетов, у которых есть такой допуск, уже превышает 120 человек и еще может увеличиться.

«Счастьем, достигнутым с большим трудом» назвал данное решение Международного олимпийского комитета бывший боксер-профессионал, депутат Государственной думы Николай Валуев.

«Однако ничего не бывает постоянного, как показали последние годы. Любой повод будет использоваться с целью вовлечения России в какой-нибудь спортивный конфликт», — заявил Валуев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Напомним, что перед Олимпиадой 2018 года ОКР дисквалифицировали по результатам расследования о допинге в российском спорте. Поводом для начала разбирательств стал документальный фильм, который был показан на немецком телеканале ARD в декабре 2014 года. В фильме была приведена информация об использовании и сокрытии следов применения допинга в России.

Пятого декабря 2017 года МОК приостановил членство ОКР в организации и отстранил сборную России от участия в XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане «из-за систематического нарушения антидопинговых правил».

В итоге в Пхенчхане под нейтральным флагом выступила команда «Олимпийских атлетов из России».

Однако часть спортсменов также не получила приглашение на Игры от МОК и не смогла выступить на соревнованиях. После окончания Олимпиады в Южной Корее статус ОКР был восстановлен.

Олимпиада 2020 года будет проводиться в японской столице с 24 июля по 9 августа.