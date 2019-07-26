Предполагаемого убийцу девушки в Раменском арестовали на два месяца

Москва, 26 июля. Подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Раменском Артема Шутова арестовали на 2 месяца. Такое решение в пятницу принял Раменский городской суд.

Шустов на допросе признал свою вину. По его словам, мотивом для убийства стала ревность — молодой человек подозревал свою подругу в изменах.

Фигурант уголовного дела был задержан возле Ногинска. При досмотре полиция нашла у него охотничий нож с запекшейся кровью. Ожидается, что маленькую дочь девушки возьмут к себе сестры убитой. Пока что ребенок находится в органах опеки, сообщает телеканал 360.

Ранее сообщалось, что мужчина зарезал девушку во дворе в Раменском — прямо на глазах у ее маленькой дочери. Задержанный ранее был судим по статье о незаконном обороте оружия. Следователи проверяют информацию о возможной причастности злоумышленника к убийству девушки в Крыму, которое было совершено в 2014 году.

По словам соседки убитой, девушка часто жаловалась ей на своего парня, который ее избивал. Эти побои и стали причиной расставания пары.