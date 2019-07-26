Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Мосгоризбирком окончательно отказал Соболь в регистрации кандидатом в депутаты МГД

41
0 Оставить комментарий

Мосгоризбирком окончательно отказал Соболь в регистрации кандидатом в депутаты МГД

Москва, 26 июля. Московская городская избирательная комиссия отказала в удовлетворении жалобы на решение окружной избирательной комиссии юристу так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любви Соболь. Соответствующее решение было принято на заседании столичного избиркома в пятницу.

Ранее скандальная активистка получила отказ в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы из-за большого количества недействительных подписей. При проверке подписных листов у Соболь обнаружили более 14% брака при допустимом показателе в 10%.  

Накануне скандалистка сорвала заседание Мосгоризбиркома, на котором рассматривалась ее апелляция. «Активистка» требовала восстановить ее на выборах вопреки законодательству.

Примечательно, что во время предвыборной кампании полиция обнаружила в одной из московских квартир фабрику по рисовке подписей в пользу Соболь. Кроме того, выяснилось, что в подписных листах правой руки скандального блогера Алексея Навального фигурируют имена давно умерших людей. Один из жителей российской столицы рассказал, что в подписных листах оппозиции оказалась его мать, которая несколько месяцев назад ушла из жизни. Он был возмущен, что оппозиция вписывает в свои бланки «мертвых душ».

 
infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров