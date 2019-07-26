Мосгоризбирком окончательно отказал Соболь в регистрации кандидатом в депутаты МГД

Москва, 26 июля. Московская городская избирательная комиссия отказала в удовлетворении жалобы на решение окружной избирательной комиссии юристу так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любви Соболь. Соответствующее решение было принято на заседании столичного избиркома в пятницу.

Ранее скандальная активистка получила отказ в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы из-за большого количества недействительных подписей. При проверке подписных листов у Соболь обнаружили более 14% брака при допустимом показателе в 10%.

Накануне скандалистка сорвала заседание Мосгоризбиркома, на котором рассматривалась ее апелляция. «Активистка» требовала восстановить ее на выборах вопреки законодательству.

Примечательно, что во время предвыборной кампании полиция обнаружила в одной из московских квартир фабрику по рисовке подписей в пользу Соболь. Кроме того, выяснилось, что в подписных листах правой руки скандального блогера Алексея Навального фигурируют имена давно умерших людей. Один из жителей российской столицы рассказал, что в подписных листах оппозиции оказалась его мать, которая несколько месяцев назад ушла из жизни. Он был возмущен, что оппозиция вписывает в свои бланки «мертвых душ».