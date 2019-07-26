Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Штрафы за незаконный запуск дронов в России выросли в десять раз

57
0 Оставить комментарий

Штрафы за незаконный запуск дронов в России выросли в десять раз

Москва, 26 июля. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о десятикратном увеличении административных штрафов за нарушение правил эксплуатации дронов. 

Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно закону, использование беспилотников в неположенных местах может обойтись частным лицам в 50 тысяч рублей.

Для должностных лиц нарушение этих правил обойдется в 150 тысяч рублей, а для юридических — санкция составит 300 тысяч рублей, либо запрет на осуществление деятельности в течение трех месяцев. Закон вступает в силу с момента его подписания.

 

 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров