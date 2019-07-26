Штрафы за незаконный запуск дронов в России выросли в десять раз

Москва, 26 июля. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о десятикратном увеличении административных штрафов за нарушение правил эксплуатации дронов.

Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно закону, использование беспилотников в неположенных местах может обойтись частным лицам в 50 тысяч рублей.

Для должностных лиц нарушение этих правил обойдется в 150 тысяч рублей, а для юридических — санкция составит 300 тысяч рублей, либо запрет на осуществление деятельности в течение трех месяцев. Закон вступает в силу с момента его подписания.