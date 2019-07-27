Сирия новости 27 июня 07.00: жителей «Аль-Хола» переселят в Ирак, боевики убили ребенка в Алеппо

Сирия, 27 июля. Ребенок в Алеппо погиб в результате артобстрела боевиков, часть обитателей лагеря «Аль-Хол» переселят в Ирак, курды признали, что не могут пресечь контрабанду нефти через Евфрат. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреляла Сирийский Красный Полумесяц в Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: убили ребенка при артиллерийском обстреле Алеппо.

Курды: намерены перевести часть жителей «Аль-Хола» в Ирак, застрелили переговорщика из племени баггара, арестовали шпиона ИГ1 в Хасаке, потеряли людей при нападении в Ат-Табке.

Провинция Дамаск

Дамаск освободил гражданина Соединенных Штатов, находившего в заключении в Сирии, сообщает агентство Reuters. На данный момент неизвестно ни имя, ни причины, по которым американский гражданин оказался в сирийской тюрьме. Переговоры по освобождению американца проходили при участии посредников из сил безопасности Ливана, в первую очередь главы Главного управления общей безопасности Ливана генерал-майора Аббаса Ибрагима.

Провинция Алеппо

Сотрудники Сирийского Красного Полумесяца попали под обстрел боевиков протурецких формирований «Сирийской свободной армии» (ССА) в районе населенного пункта Аз-Захра в Алеппо. Как сообщает источник в Twitter (@alahmed_nasser), работники гуманитарной организации оказались под обстрелом, когда занимались восстановлением водоснабжения в одном из районов поселка.

Ребенок погиб в Алеппо в результате обстрела со стороны террористических группировок, действующих в идлибской зоне деэскалации. Как сообщает новостной источник в Twitter (@SyriawatanNews), маленький мальчик по имени Салам Мустафа Али был убит в районе Аль-Хамдания в Алеппо в результате артиллерийского обстрела. Его мать и 12-летний брат остаются в госпитале — у матери раздроблены кости одной из рук, а мальчик получил шрапнельное ранение головы и находится в критическом состоянии.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курды продолжают раскапывать территорию Аль-Багуза в поисках оружия, боеприпасов, ценностей и любого металла, оставшегося от лагеря террористов «Исламского государства»1. Как сообщает местный новостной источник в Twitter (@EuphratesPost), боевики SDF вывозят из Аль-Багуза любой металл и продают скупщикам.

Новый пограничный переход в районе Абу-Кемаля, который якобы строят иранские военные в Сирии, о котором сообщила израильская разведывательная компания ISI, оказался, по данным источник в Twitter (@WithinSyriaBlog) совсем не новым: пограничный переход чуть к западу от Абу-Кемаля и Аль-Каима существует с 2017 года, постоянно использовался сирийскими и иракскими силами, а о его открытии объявлялось публично. Источник считает публикацию ImageSat Intelligence «израильской пропагандой», призванной привлечь внимание к сотрудничеству между Дамаском и Тегераном.

Между тем несмотря на предостережения со стороны США, курды из SDF продолжают продавать нелегально добытую на левобережье Евфрата нефть правительству Сирии. Как сообщает Orient News и Step News, новый глава курдского «военного совета Дейр-эз-Зора», известный как Абу Каула, признал, что торговля нефтью с Дамаском продолжается, и курды «ничего не могут сделать с этим из-за плохих дорог и присутствия лесов по берегам Евфрата». Как и ранее, нефть перекачивается через Евфрат по погружным пластиковым трубам. Среди ключевых точек перекачки называются город Хоссан, а также населенные пункты Маядин и Бугрос.

Провинция Даръа

Нестабильная ситуация в сфере безопасности складывается в провинции Даръа. Syrian Observer сообщает, что за минувшие сутки в провинции произошло три нападения, в том числе на бывшего командующего «Четвертой дивизии» ССА по имени Фирас Абдул Меджид Масалама, который пошел на примирение с Дамаском и легально жил в Даръа. Он был убит в городе Аль-Ядуде на западе провинции, ранение также получил сопровождавший его мужчина по имени Шади аль-Ганем.

Кроме того, неизвестные застрелили в городе Ас-Санамейн на севере провинции мужчину по имени Мубарака Муса Дьяб, а в городе Аль-Шаджара — бывшего боевика «Четвертой дивизии» по имени Абдулла аль-Джауани. Источник связывает нападения с проблемами в процессе примирения в Даръа — бывшие боевики ССА сводят счеты между собой, а продолжающие действовать в подполье — карают пошедших на соглашение с Дамаском «отступников».

Провинция Ракка

Источники, связанные с проамериканской коалицией «Демократические силы Сирии» (SDF) объявили о начале обучения нового отряда призывников на службе SDF в провинции Ракка в составе 226 человек. Как сообщает курдский источник в Twitter (@NotWoofers), курс обучения на базе SDF в Ат-Табке будет продолжаться 45 дней, после чего выпускники будут отправлены в действующие части.

Следует отметить, что с высокой вероятностью многие из этих призывников попали на службу в SDF не по своей воле — курдская коалиция продолжает практиковать насильственный призыв, чтобы выполнить поручение американских кураторов об увеличении вдвое численности SDF.

Кроме того, постоянный призыв должен компенсировать потери в живой силе в результате постоянных нападений «спящих ячеек» группировки «Исламское государство» (запрещено в РФ) и других враждебных курдам сил. Так, источник в Twitter (@XXVII27_) сообщает, что двое курдских боевиков были убиты в Телль-Абъяде — застрелены неизвестными.

Провинция Хасака

Источник в Twitter (@TomtheBasedCat) сообщает, что все иракские граждане из получившего печальную известность лагеря беженцев «Аль-Хол» в Хасаке, где содержится порядка 40 тысяч жен и детей террористов ИГИЛ1, будут перевезены в лагеря для внутренне перемещенных лиц, расположенные к югу от города Мосул в Ираке. Очевидно, таким образом курдские силы SDF стараются снять со своих плеч необходимость обеспечивать и охранять десятки тысяч сторонников «Исламского государства», которые неоднократно заявляли, что надеются на возрождение ИГИЛ и не выказывают никаких признаков раскаяния в плену.

Следует отметить, что в Ираке боевикам и лицам, которые оказывали поддержку «Исламскому государству», по закону грозит смертная казнь, поэтому для многих жителей «Аль-Хола» перемещение в Ирак может оказаться смертным приговором. На данный момент неизвестно, какова реакция обитателей лагеря и известно ли им о предстоящем переезде.

По данным турецкого источника в Twitter (@huseyinbozan), курдские боевики в провинции Хасака совершили нападение на членов арабского племени баггара. Целью покушения был мужчина по имени Ясир Дахле (Ясир Файяд Абу Зейн), в отношении которого SDF вынесли постановление об аресте. Как сообщил один из выживших телохранителей Дахле, курдские боевики организовали засаду на дороге Хасака — Дейр-эз-Зор и обстреляли автомобиль.

Между тем медиацентр SDF сообщил об аресте шпиона «Исламского государства» на юге Хасаки. Источник сообщает, что Аммар Хану аль-Матури с 2014 по 2017 год занимался шпионской деятельностью для ИГ и регулярно совершал визиты в Ракку, где находилась столица «халифата» ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.