Москва, 26 июля. Западные страны решили назначить Россию «злодеем», хотя им гораздо выгоднее иметь с ней хорошие отношения. Об этом заявил депутат Европарламента от партии Brexit Натан Гилл.

По его словам, России нужны инвестиции для развития своего потенциала, а Запад в свою очередь заинтересован в активной торговле с РФ. Несмотря на это, ЕС и США предпочитают нагнетать отношения с Москвой.

Парадокс этой политики заключается в том, что у западных стран прекрасные отношения с Китаем и Саудовской Аравией — странами, имеющими серьезные проблемы с соблюдением прав человека. Но почему-то только с Россией европейские страны и США начинают морализаторство.

«Долгое время назначенным злодеем была Россия. Потом после событий 11 сентября решили повесить этот ярлык на арабский мир. Эта тактика не сработала, так что сейчас это снова Россия», — пояснил Гилл, выступая в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, что во время прямой линии президента России Владимира Путина спросили, готова ли Москва помириться с Западом. В ответ российский лидер заявил, что Россия ни с кем не ругалась, чтобы мириться.

По его словам, инициатива ввести санкции исходила от западных партнеров, а введенное РФ эмбарго стало лишь закономерным ответом. При этом Путин подчеркнул, что от санкций пострадала не только Россия. Если Москва в результате введения всевозможных ограничений недополучила с 2014 года 20 млрд долларов, то Евросоюз потерял на санкционной войне уже 240 млрд долларов. Потери США составили 17 млрд долларов, а Японии — 27 млрд долларов.