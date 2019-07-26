Брянскому студенту грозит штраф за прыжки со скакалкой на Кургане Бессмертия

Брянск, 26 июля. Житель Брянска пожонглировал скакалкой на Кургане Бессмертия в Брянске. Эту акцию он организовал в поддержку оштрафованной за тверк Алены Червяковой.

В конце июня на официальном сайте Советского районного суда Брянска сообщалось, что жительницу города признали виновной по административной статье «Мелкое хулиганство». Наказанием за это стал штраф в размере 30 тысяч рублей.

Студент Егор Фетисов считает решение суда несправедливым. Он записал ролик в поддержку Червяковой у мемориала советским солдатам.

«Странно, что виновата в конечном итоге оказалась танцорша», – возмутился Фетисов.

Правоохранительные органы возбудили административное дело в отношении Фетисова о распространении информации, которая оскорбляет нравственность.

Это не первый случай в России, связанный с неуважительным отношением к памятникам о подвигах советских солдат. Весной школьники осквернили мемориал 70-летия Победы в Лабинске, потушив Вечный огонь.

В Челябинской области памятник советским солдатам осквернила школьница. Она и ее подруга прикуривали сигареты от Вечного огня, все это записывалось на видео.