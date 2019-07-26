Москва, 26 июля. «Захват туалета» в здании Мосизбиркома столь же смешон, как и весь протест юриста ФБК Любови Соболь. Об этом заявил основатель юридического бюро «Сорвачев и партнеры» Антон Сорвачев.

В ночь на 26 июля сотрудники полиции задержали «независимого кандидата» из команды блогера Алексея Навального Любовь Соболь, которая устроила скандал в ходе заседания Московской городской избирательной комиссии, а позднее попыталась захватить туалет в здании Мосизбиркома.

Сорвачев отметил, что поведение Соболь выглядит смешным и глупым. При этом «туалетную» акцию Соболь не поддержали даже сторонники Навального.

«Ситуация очень смешная, как и весь протест Навального, Соболь и всей его шайки-лейки. Я бы на месте начальника избиркома заколотил двери туалета гвоздями, оставил ее там», — пояснил Сорвачев.

Юрист также предположил, что в момент «захвата туалета» Соболь находилась в состоянии наркотического опьянения, передает iReactor.

Ранее Мосизбирком отказал в регистрации «независимым кандидатам» в депутаты Мосгордумы из-за большого количество брака в подписных листах. В частности, в подписных листах Любови Соболь было обнаружено 14,67% недействительных подписей. При этом допустимый законом порог бракованных подписей равняется 10%. Кроме того, комиссия обнаружила брак в подписных листах Ильи Яшина, Дмитрия Гудкова и Сергея Митрохина и других так называемых «независимых кандидатов».

При этом в конце июня сотрудники полиции задержали несколько молодых людей по подозрению в фальсификации подписей в поддержку Соболь. Кроме того, в подписных листах «независимых кандидатов» были выявлены автографы «мертвых душ», давно покоящихся на кладбищах, также сообщалось о случаях прямого подкупа избирателей. За подобные правонарушения виновным грозит уголовное наказание по статье 142 УК РФ «Фальсификация избирательных документов, документов референдума».